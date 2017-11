Planea volver a Sonora Plácido Domingo

LOS ÁNGELES,CALIFORNIA(GH)

Sonora muy pronto podría disfrutar de nuevo del talento del mundialmente reconocido tenor Plácido Domingo, para un segundo concierto, así lo declaró a EL IMPARCIAL el propio artista durante la celebración de su 50 aniversario en el Dorothy Chandler Pavillion de Los Ángeles, California.



"Hace un año y un mes estábamos por allá, en el concierto del estadio, hay que ir planeando algo para volver a presentarnos en Sonora, vamos viendo eso", declaró con una sonrisa en el rostro.



"Me encantó estar allá y como me atienden cuando voy, deseo regresar pronto", añadió Domingo durante la gala posterior al homenaje que se le rindió en el mismo recinto.



EL DÍA DE PLÁCIDO DOMINGO



Después de recibir un homenaje donde se recordaron las 5 décadas de las presentaciones que Plácido Domingo ofreció en Los Ángeles; Eric Garcetti, alcalde de la ciudad californiana, apareció al final del concierto para oficializar que de ahora en adelante, el 17 de noviembre será reconocido como "El Día de Plácido Domingo".



Los principales exponentes de la ópera a nivel mundial, colegas de Plácido Domingo, entre ellos el tenor sonorense Arturo Chacón, y celebridades como el actor Demián Bichir, el cantante de country Garth Brooks, la ganadora del Oscar, Helen Mirren, y la actriz Uzo Aduba, aplaudieron dicha distinción histórica en el Dorothy Chandler Pavilion, donde también se encontraban familiares del tenor como su esposa Marta Ornelas, su hijo Álvaro Domingo, su nuera Renée Álvarez de Domingo (originaria de Hermosillo) y sus pequeños nietos.



No te pierdas mañana todos los detalles del concierto del 50 Aniversario de Plácido Domingo en la edición impresa de espectáculos de EL IMPARCIAL; así como los detalles de la celebración que se llevó a cabo en honor del legendario tenor español.