Brenda Vargas es la nueva Mexicana Universal Hermosillo

Hermosillo ya tiene representante para la final estatal de Mexicana Universal Sonora 2017 y es la ingeniera industrial Brenda Janeth Vargas Romero, de 23 años de edad, quien fue coronada ayer jueves 19 de octubre en el certamen que se realizó en Villa Toscana.



Tras ver el talento y belleza natos de las 9 participantes de la noche, fue Brenda quien logró convencer a los jueces de darle el título y prepararla para llevarse la corona como la primera Mexicana Universal Sonora 2017.



“Estoy muy contenta, la verdad que es una explosión de emociones positivas que simplemente no puedo expresar. Es mucha la felicidad que siento. La verdad siempre había querido participar en un certamen de belleza, pero por una u otra cosa no había podido.



Entonces este año se me presentó la oportunidad, me invitó un amigo y aquí estoy”, relató Brenda Vargas, Mexicana Universal Hermosillo 2017 para EL IMPARCIAL.



