Listos para conmover al público

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A sus 88 años de edad, Queta Lavat es reconocida como una eminencia en el gremio artístico de México. Ahora que la actriz vendrá a Hermosillo para presentar el montaje "Conversaciones con mamá" junto a Jesús "Choby" Ochoa el lunes 23 de octubre en el Auditorio Cívico del Estado, adelantó que esta podría ser su despedida del teatro.



"Es muy satisfactorio saber que a mis 88 años puedo seguir trabajando y tener la lucidez, percepción y capacidad de interpretación para continuar con la actuación. No sé si sea mi obra de la despedida del teatro, porque es pesado para tantos años, o si yo pueda seguir con esto", adelantó Queta Lavat en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Desde luego, televisión seguiré haciendo, pero vamos a ver si del teatro es mi despedida. Aún me siento capaz de muchas cosas, pero a esta edad las cosas son impredecibles y quizás esta sea la última obra en la que participaré. Me da gusto poder continuar con las presentaciones en toda la República Mexicana y muy pronto debutaremos en México", continuó.



"Conversaciones con mamá" llega este lunes con funciones a las 19:00 y 21:30 horas, para narrar la historia de un hombre adinerado que un día se ve en la ruina y, para poder solventar sus gastos, deberá decirle a su madre que abandone el departamento que le renta.



"Es una obra bellísima que disfrutamos mucho interpretarla el señor Ochoa y yo. Nos encantan nuestros papeles y lo transmitimos porque las lágrimas y las risas no terminan nunca. Mi personaje es una mamácomo cualquier otra, con todas las emociones, contradicciones con su hijo, pero al fin y al cabo, con todo el amor que se tienen el uno al otro", agregó.



"Sucederán muchas situaciones cómicas, otras sentimentales, otras violentas; pero realmente es una bellísima obra, muy bien escrita. Los diálogos son sencillos, pero hermosos. Es una historia para cualquier persona, porque todos tenemos o tuvimos una mamá y el que vaya se va a identificar muy rápido con lo que van a ver este lunes", finalizó.



Los boletos están a la venta en taquillas del Auditorio Cívico del Estado, con precios de 330, 430 y 530 pesos.