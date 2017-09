Regresa con más chismes para "Vecinos"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque la actriz mexicana Ana Bertha Espín es recordada mayormente por melodramas como "Lo que la vida me robó", "La que no podía amar" y "Tres veces Ana", actualmente se le puede ver en la nueva temporada de la serie de comedia "Vecinos", que se transmite todos los lunes a las 23:00 horas en la Barra de Comedia de Las Estrellas.



"Estamos muy felices de que ‘Vecinos’ regrese al aire. Es una serie muy exitosa y se retransmitía constantemente.

Cuando me encontraba con gente en la calle o con amigos míos me preguntaban cuándo íbamos a hacer capítulos nuevos,yo les decía que lo veía muy difícil volver a reunir a todo el elenco porque todos andábamos con otros proyectos, pero después de tantos años el sueño se hace realidad y aquí estamos con nuevos personajes, muchos invitados especiales y temas muy actuales", dijo Ana Bertha Espín en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Mi personaje Lorena sigue enamoradísima de Frankie Rivers, y le desespera que aún no estrenan su casita.



Viven de su papá y es la clásica mujer enamorada del marido y que mantiene su hogar. El amor es ciego y ahí sigue, con un hombre que adora y un hijo que ya verán en estos capítulos lo que pasará con respecto a él. Sigue medio metiche con los vecinos y lo clásico que pasa con ellos. Es un edificio muy divertido, con muchos inquilinos que nadie quisiera tener pero todo el mundo quiere ver", continuó.



Le gustaría hacer stand up



El melodrama es el fuerte de Ana Bertha Espín, pero la actriz desea desarrollarse más en el género de comedia en los próximos proyectos de su carrera; incluso considera la posibilidad de, en algún momento dado, incursionar en el formato stand up que ya es practicado por actores como Héctor Suárez, Isela Vega, Omar Chaparro y más.



"Me gustaría hacer stand up pero es un formato que está muy de moda. Es un reto porque es u monólogo y yo creo que hay que prepararse mucho y ver cómo está la comedia en el mundo. Ver a los mejores y aprender de su trabajo para empaparse del género. Yo en cuanto a la actuación digo que uno debe conocer al personaje mejor que nadie", agregó.



"Aunque no lo parezca, me gusta muchísimo hacer comedia. Durante mi trayectoria trabajé mucho en el teatro y aunque en casi todos mis proyectos sólo hago drama, me encanta hacer reír a las personas. Son muy buenos mis compañeros en comedia y aprendo de ellos", finalizó.



"Vecinos" estrenó su cuarta temporada el pasado 28 de agosto en Las Estrellas, con el regreso de todos los actores y actrices de la temporada pasada, a excepción de Polo Ortín, que falleció en el 2016.