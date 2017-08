Como papá de Lupita D'Alessio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Esta noche se estrena la serie biográfica de la icónica cantante Lupita D’Alessio a través de Las Estrellas, y para el actor Eugenio Montessoro, encarnar al papá de la también conocida "Leona Dormida" es la perfecta manera de participar en su primer proyecto con Televisa.



"Es mi primer proyecto con Televisa y es un privilegio encarnar a Poncho D’Alessio en esta bioserie. Es alguien fuerte, de mucho carácter, carismático, inteligente, conductor, animador y pionero de los programas de concursos en este país. En cuanto a su trato con su hija es un hombre de mucha disciplina. Siempre busca que no se distraiga de que no haga cosas que no le vayan a quitar tiempo, según él, y vayan a alejarla de lo que va a ser en el futuro que al final sí logra, ser una cantante reconocida", dijo Eugenio Montessoro en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Ella le contó su vida a algunas personas; al director por ejemplo, se grabó los testimoniales de lo que dijo y la producción habló con algunas personas sobre quién era ella. Yo estudié con lo que había en Internet sobre su papá y entonces ahí tenía que hablar con algunas personas para hacer el personaje. Así con esas pláticas y lo que había escrito, pudimos hacer a Poncho, lo más apegado a la realidad", continuó.



Los momentos más icónicos de la cantante



La serie correrá paralelamente al año 2006, cuando Lupita D’Alessio anunciaba su retiro de los escenarios por la presión de la prensa amarillista; y al mismo tiempo el programa retratará algunos momentos importantes en la infancia de la cantante en Tijuana, donde se notará el esfuerzo de su padre por convertirla en la artista que es actualmente.



"Lupita D’Alessio sufre un momento crucial en su vida, donde debe tomar la decisión de seguir por el camino que va o cambiar. Ella empieza a contar esto en el 2006, pero también hay flashbacks de su infancia en Tijuana. Su papá era un poco itinerante porque a veces estaba con ella, luego en Guadalajara, luego volvía a casa y después a la ciudad de México y así. Él buscaba la oportunidad de realizar los programas que ideaba", agregó Eugenio.



"En los 80’s, Lupita se volvió un ícono. Una voz femenina en el escenario que hace que las mujeres se sientan identificadas a través de lo que ella cantaba. A lo mejor en este país vivimos esta transformación varios años antes que en otros países y la forma de contar su historia en el escenario fue un ‘parteaguas’ para las mexicanas en aquella época", finalizó.



La serie producida por Rubén y Santiago Galindo es protagonizada por Gabriela Roel, Mariana Torres, Giovanna Fuentes, Ferdinando Valencia, Ari Telch, Alejandro Tomassi, Christian Ramos y más. Se transmitirá de lunes a viernes a las 21:30 horas (19:30 horas Hermosillo) por Las Estrellas.