Afortunados en Expo Fórum

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Niñas y jovencitas llenaron el escenariode Expo Fórum con gritos y coros cuando, en punto de las 21:45 horas del viernes 18 de agosto, Luis Fernando Huerta y Carlos Colosio aparecieron en el escenario antecientos de espectadoras que desafiaron la fuerte lluvia que se desató esa noche, para vivir el arranque de la gira nacional "Voy a ti" del dueto Lucah.



Entre letreros que decían "Te amo Luis Fer", "Lucah voy a ti" y "Pasaporte a Lucah", las jóvenes no dejaron pasar un solo momento para lanzar mensajes de amor y admiración hacia los dos cantantes hermosillenses que compartían sonrisas y miradas con ellas, mientras continuaban con algunos de sus éxitos como "Pasaporte", "Voy a ti", "Se te olvidó" y "Tuyo soy".



Se ponen acústicos



"Háblame de ti", de Banda MS, es uno de los covers más populares de Lucah en su canal de Youtube con más de 12 millones de visitas; y su estilo acústico romántico fue lo que trajo uno de los momentos más coreados del concierto. Algunas pocas parejas presentes se tomaron de las manos mientras el dueto continuaba con el segmento a guitarra de ambos cantantes con "Adiós amor", "Quiero ser" y "Ayúdame".



¡Que pasen los Vázquez Sounds!



El momento más ansiado de la noche llegó cuando Luis Fer y Carlos tomaron el micrófono para llamar a los invitados especiales de la noche a subir al escenario. Los aplausos y la euforia invadieron Expo Fórum cuando los Vázquez Sounds aparecieron para cantar la más reciente colaboración musical de la agrupación con el dueto sonorense.



El sencillo "Te encontré", que estrenaron Los Vázquez Sounds y Lucah el pasado mes de marzo, se cantó por primera vez en Hermosillo con la presencia de los dos grupos que unieron en perfecto coro a sus seguidores.



Tras aquello, un momento exclusivo para los hermanos Angie, Gustavo y Abelardo Vázquez fue el que tuvieron para cantar su sencillo "Julio", que lleva poco más de dos meses de lanzarse y ya alcanzó más de 620 mil reproducciones en su canal de Youtube.



Un final afortunado



Luego de poner a bailar a todos con el cover de "Felices los 4", Lucah decidió despedirse de sus seguidoras que pedían que no se fueran hasta cantar las dos canciones más solicitadas de la noche. Luis Fer y Carlos decidieron consentir al público de esa noche para cerrar con broche de oro con sus éxitos inéditos "A escondidas", "Domingo en la mañana" y "Afortunado".



El compositor Johan Sotelo fue el encargado de abrir el concierto, en el que interpretó algunos de los temas más conocidos de su carrera; el más coreado de todos, lleva por título "Me vas a extrañar".