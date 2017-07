David Zepeda se pone "cachondón"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El actor sonorense David Zepeda es conocido por protagonizar varios proyectos como fue recientemente la primera temporada de "La doble vida de Estela Carrillo". Pero por primera vez el originario de Nogales dejará ver su lado más sensual, pues él será uno de los galanes confirmados para el show "Sólo para mujeres" que retomarán los productores Sergio Mayer y Alexis Ayala el 22 de septiembre en la Ciudad de México, y posteriormente con una gira por la República Mexicana.



"Esta es una oportunidad para seguir acercándome a las mujeres. Es un show que va específicamente a ellas; muy sensual, una gran coordinación, producción y tenemos pensado prácticamente recorrer la República Mexicana. Espero que cuando tengamos las fechas para ir a Hermosillo, Sonora, dárselas con mucho gusto. Tenemos planeado también ir a Estados Unidos y a algunos países de Centroamérica", dijo David Zepeda en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Va a ser una noche especial y única que no olvidarán. Es genial la energía que se crea cuando van sólo mujeres a un lugar. De alguna manera son más instintivas, más divertidas, espontáneas, lanzadas y atrevidas, y es un show de alguna manera interactivo porque hay una parte en la que algunas chicas se suben al escenario y jugamos con ellas; siempre con el mayor respeto pero con lo juguetón de un espectáculo cachondo", continuó.



"La doble vida" regresa con nueva temporada



Después de enloquecer al público femenino con "Sólo para mujeres", el sonorense retomará su papel como Ryan Cabrerapara "La doble vida" (título de la segunda temporada) que iniciará con sus grabaciones en diciembre o enero.



"Se me acomodó perfectamente los tiempos para este proyecto, porque la segunda temporada de ‘La doble vida’ ya viene en camino. Ahorita la primera parte está pasando sus últimos capítulos en Estados Unidos y con los primeros lugares de audiencia. Justo será en diciembre o en enero que se retoman las grabaciones y esto está perfecto para cumplir con estos compromisos", agregó.



"Los escritores llevan tres meses, o un poco más, trabajando en esta gran historia y eso es maravilloso. Prácticamente vienen capítulos más intensos, con muchas más situaciones fuertes, los personajes más delineados, trabajo de pre-producción preparado con más tiempo y eso de alguna manera se reflejará cuando el programa esté listo. Hablaba con el productor Lalo Meza en alguna ocasión, y decía que 'Ladoble vida'vuelve recargada y eso me da mucha tranquilidad y motivación", finalizó.