Martha Higareda quiere filmar en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la intención de hablar con la Gobernadora Claudia Pavlovich para grabar su próxima película en la ciudad de Hermosillo, fue la razón por la que la actriz Martha Higareda, en compañía de su madre Martha Cervantes, visitó la capital sonorense el pasado jueves 17 de agosto.



Después de un recorrido por el Palacio de Gobierno, atendidas por la anfitriona del lugar Angelina Gutiérrez, las dos actrices se dispusieron a tomar rumbo al Aeropuerto Internacional Gral. Ignacio Pesqueira para regresar a la Ciudad de México esa misma tarde, no sin antes degustar de la gastronomía del estado.



Sonriente, amable con sus seguidores y cargando un paquete de carnes de una conocida franquicia sonorense, la intérprete de "Niñas mal" y su madre abordaron su vuelo en punto de las 16:45 horas del día. Antes de abandonar la ciudad de Hermosillo, Martha Higareda habló en exclusiva para Periódico EL IMPARCIAL sobre su plan de filmar en la capital sonorense.



"Venimos a visitar a la Gobernadora porque queremos venir a filmar a Hermosillo, que es una ciudad maravillosa que me encantó ver", dijo la actriz Martha Higareda en exclusiva para EL IMPARCIAL.



Con todo y su hermana



Dicha película que aún no tiene un nombre oficial, la grabará junto con su hermana, la también actriz Miriam Higareda, con quien, en el 2014, compartió créditos en el exitoso filme taquillero "Cásese quien pueda". Además, Martha volvió a destacar que explotará su faceta musical, pues adelantó que va a cantar en este nuevo proyecto artístico."Es una película que voy a hacer con mi hermana. Aún no hay título oficial pero tentativamente la llamaremos ‘Todas caen’. También voy a cantar así que ahí me dicen si les gusta –risa- me voy a aventar a hacerlo", continuó la también protagonista del clásico mexicano "Amarte duele".



Tendrá acción en Netflix



La actriz de 33 años también tiene estrenos en cuanto a series televisivas, pues además de "Flor de mar" y de participar en el doblaje estadounidense de la serie animada "Steven Universe", ahora Higareda entrará a la acción en Netflix para protagonizar la serie "Carbón alterado" el próximo año.



"La estrenamos por ahí en febrero del 2018. Es una producción de los mismos de ‘Star Trek’ y ‘Misión Imposible’. Estoy muy emocionada porque es una producción estadounidense y hay mucho talento tanto de ese país como mexicano", agregó.



"Carbón alterado" (Altered Carbon en inglés) será una serie original de Netflix basada en la famosa novela de Richard Morgan, donde sitúa al mundo 700 años en el futuro, cuando la era de la digitalización llega a la mente humana para convertirse en un archivo transferible.



"Va a estar muy padre y todos en Netflix la podrán ver. Es un proyecto que me emociona mucho porque tiene tintes de acción y ciencia ficción que son géneros padrísimos que la gente disfruta mucho", destacó.



Antes de despedirse, la actriz se asomó desde la puerta de abordaje para ver a todos los fans y personas que la reconocieron y le desearon un buen viaje.



"Me encantó Hermosillo. Muchísimas gracias por lo lindos que fueron todos conmigo de verdad", finalizó.