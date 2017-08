"Güevos Rancheros" agotan funciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con 22 años en cartelera "Güevos Rancheros" aún agota funciones en cualquier recinto que se presenta, y el pasado jueves 17 de agosto no fue la excepción al ver la enorme fila de personas en el Auditorio Cívico del Estado que se quedaron sin boleto para poder asistir a la función de aniversario que contó con la actuación especial de Jesús "Choby" Ochoa.



El dramaturgo Sergio Galindo festejó el aniversario de "Casa Juílas Teatro" (antes conocida como Compañía Teatral del Norte) con la presentación de esta puesta escénica que además contó con las actuaciones de su hijo Paulo Galindo, Belén Gil y él mismo como los títeres "El Kico y el Monchi", que aparecen en algunos momentos de la obra para contar chistes en referencia a los personajes.



De nueva cuenta la historia escrita por Galindo nos narra cómo es que Raymundo "Mundo", a sus 40 años de edad, aún vive con su mamá, quien sigue atendiéndolo como si fuera el rey de su casa, de tal forma que ni siquiera se puede sentar en la mecedora de su hijo, por lo que no deja de quejarse qué pasará con él cuando ella muera.



Cuando las cosas no pueden ser más hilarantes, aparece Vanesa "La Huilochis", una muchachita de ciudad que va a visitar a la familia para vivir a lo máximo la vida de campo.



¡Ay cuánto amor!



Mundo y "La Huilochis" se enamoran apenas se ven y aunque ella espera y quiere que él trabaje para mantenerla como vendedor de quesos, su flojo futuro esposo no deja de poner excusas del porqué no puede y todo el esfuerzo que tiene que hacer para poner a flote el negocio.



Al final de la historia, Vanesa, quien era risueña y alegre, ahora es madre del bebé de Mundo, quien se encarga de cuidarlo mientras ella lo regaña por lo holgazán que es.



Las carcajadas no pararon con las referencias a la cultura sonorense que el dramaturgo Sergio Galindo plasmó hace 22 años y a la fecha aún es un éxito en taquillas. En honor a este aniversario de Casa Juílas Teatro, se le hizo entrega de una placa conmemorativa para inmortalizar aquel momento que fue ovacionado de pie y en aplausos de todos los asistentes del Auditorio.