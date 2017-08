Arturo Chacón gana como artista del año

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El tenor sonorense Arturo Chacón-Cruz anunció ayer a través de sus redes sociales que ganó el concurso "Artista del Año" de la San Francisco Opera Emerging Stars Competition 2017.



Por tener el apoyo de sus amigos, familiares y seguidores al votar en el sitio www.sfopera.com/emergingstars, el cantante nacido en Navojoa habló para Periódico EL IMPARCIAL para agradecer este nuevo logro en su carrera artística.



"Tengo el corazón rebotándome de felicidad. No sólo por ganar el concurso en sí, que es algo muy grande para mí, sino por el cariño que sentí por los miles de mensajes de gente que me decía ‘Ya voté’ y me mandaban screenshot de sus pantallas para comprobarlo. Todo esto me hizo sentir tan querido y agradecido con tantas personas que me ve como alguien de quien sentirse orgulloso", dijo Arturo Chacón Cruz en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Me siento ahora con más responsabilidad de hacer bien mi trabajo; de dar lo mejor de para que todos los que votaron por mí tengan razón de sentirse orgullosos y de poner en alto el nombre de mi país y mi estado", continuó.



Chacón Cruz fue el único mexicano nominado al San Francisco Opera Emerging Stars Competition, y por ello, además de un premio en efectivo, tendrá presentaciones en dicho recinto que es uno de los foros operísticos más importantes de Estados Unidos.



"Gané un premio en efectivo y más que nada, lo que significa ser la estrella del año del Teatro de San Francisco. Voy a regresar, espero muchas veces, a cantar y eso es muy significativo en Estados Unidos.



Es uno de los recintos de ópera más importantes después del Metropolitan de Nueva York en cuanto a prestigio. Es un privilegio porque es un público de mucha tradición y ahí cantaron muchos famosos y figuras importantes de la música", agregó.



"Estoy muy orgulloso como mexicano. Mi bandera la llevo con mucho significado. A mis amigos en Estados Unidos siempre se los demuestro, en especial para quitarles esa idea de que en México pasan cosas malas. Ahora tengo más responsabilidad de hacer las cosas aún mejor, y de ponerle mucho más empeño a mi trabajo", finalizó.



En el video publicado en sus redes sociales, el sonorense agradeció al matrimonio Jan y Maria Manetti Shrem, quienes patrocinaron el concurso por segundo año consecutivo. En dicha competencia estuvieron inscritos 14 tenores, sopranos y barítonos, incluido Chacón.