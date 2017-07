La disciplina de Julieta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Julieta Elías Gallego ya estaba ligada a la industria de la belleza desde antes de convertirse en finalista de Miss Sonora 2017, pues sus estudios en la licenciatura en Diseño de Modas la acercarona ese ambiente que por fin la colocó, de vestir a una reina de belleza, a la posibilidad de convertirse en una en el certamen estatal que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto en Villa Toscana.



"Lo que me motivó para asistir al casting fue que en este tipo de certámenes son de mucha determinación y disciplina para llegar lejos; lo veo como un reto más en mi vida que sé que puedo lograr. También me motivó el hecho de no sólo vestir a reinas de belleza, sino también puedo serlo", dijo Julieta Elías Gallego para EL IMPARCIAL.



"Para mi participación en Miss Sonora 2017, mi mayor fortaleza será siempre aceptar los retos a los que me enfrento, siempre hago todo lo posible por adquirir más conocimientos y trabajar más duro para llegar a mis metas", continuó.



Determinación y fuerza



Para la originaria de Bacoachi, la belleza de la mujer sonorese se caracteriza por su determinación y fuerza para trabajar y salir adelante, lo cual concuerda con su opinión acerca de qué debe distinguir a quien se convierta representante de Miss Sonora 2017.



"Lo que debe ser una característica de Miss Sonora 2017 es ser una persona fuerte, de gran corazón, con una gran belleza tanto exterior como interiormente", agregó.



"La mujer sonorense, a pesar de su gran belleza, siempre se ha distinguido por ser trabajadora, fuerte y determinada", comentó.



La joven de 22 años destacó que, de convertirse en Miss Sonora 2017, se enfocaría en influir positivamente a la sociedad sonorense y de representar adecuadamente su papel en la etapa nacional de Miss México.



"Quiero tener la capacidad de influir positivamente en la sociedad sonorense, así como servir como fuente de inspiración de muchas mujeres", finalizó.