La familia lo proyecta

TIJUANA, Baja California(GH)

Yahir reconoce que el personaje de Xavi Galán en la telenovela "Mi marido tiene familia" se identifica con él en el aspecto de que es "luchón" y nunca se rinde para lograr sus sueños.



"Xavi es idéntico a mí, en lo musical, en estar arriba de un escenario, el de nunca dejar de luchar, nunca dejar de tocar, y nunca se rinde;yo tampoco me voy a rendir", compartió el sonorense en entrevista.



Yahir ahora apuesta por ser un buen padre de sus dos hijos (Tristán de 18 e Ian de 1 año), una responsabilidad que pretende compartir con su carrera artística.



Para lograr sus objetivos artísticos, el intérprete de "Alucinado" firmó contrato laboral con Televisa, donde trabaja desde hace alrededor de seis meses.



"Es una etapa importante estar en Televisa, llevo alrededor de seis meses, después de catorce años en TV Azteca, fueron maravillosos, tengo grandes experiencias;ahora, terminó ese contrato hace casi dos años, estábamos viendo si seguíamos independientes por el lado musical, sin tener ninguna exposición de televisión.



"Al final, el señor Juan Osorio me ofreció un papelen el proyecto de telenovela (‘Mi marido tiene familia’), pero terminé firmado con Televisa por varios años", señaló.



CON PURAS ESTRELLAS



Para Yahir, el enrolarse en las filas del canal Las Estrellas le ha dado vitalidad y presencia a su carrera musical, porque no sólo ha tenido la oportunidad de actuar, sino también de cantar.



"Tengo una super rola (‘Llegaste a mi vida’), es algo tremendo que llegó a mi vida, han sido puras cosas buenas las que han venido a sumarse a mi carrera.



"Fue una gran experiencia trabajar con actores que nunca imaginé trabajar: Silvia Pinal, Rafael Inclán, Diana Bracho, entre otros;nos convertimos todos en grandes compañeros todos y nos volvimos una familia. Ayer terminé de realizar las grabaciones y me está doliendo", mencionó.



¿Y LA MÚSICA?



Yahir no se duerme en sus laureles, porque a la par de la actuación ha estado haciendo presentaciones junto a Yuridia; juntos han recorrido parte de la República Mexicana.



"En lo musical hay varios proyectos pendientes, entre ellos con La Mafia, los Ángeles Azules, también hay algo con María León y María José, creo que todo va bien", explicó.



A su paso por Tijuana, Yahir reconoció que es un espacio importante para él porque en ese lugarnació su primer hijoy es una ciudad donde tiene familia y grandes amigos.