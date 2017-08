Prueba tu valentía con "Annabelle"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde su primera aparición en la película "El Conjuro" (2013), la terrorífica muñeca Annabelle impactó tanto al público que se volvió merecedora de protagonizar un spin-off con su nombre en octubre del 2014. Ahora, no sólo regresará esta noche a la pantalla de cines con un nuevo título de la franquicia, sino que llevará a la actriz sonorense Stephanie Sigman a formar parte de su primera película en el género de terror.



Quien fuera la "Chica Bond" en "Spectre 007" (2014), y protagonista de "Miss Bala" (2011), ahora se convierte en una devota y gentil monja llamada Charlotte, quien se armará de valor y fe para enfrentar al demonio que habita en la muñeca.



La actriz nacida en Ciudad Obregón, Sonora, se dio a conocer a los 16 años de edad al incursionar en el mundo del modelaje. Dos años después, se abrió camino en el mundo de la actuación con participaciones en programas como "La vida es una canción", "Lo que callamos las mujeres" y varios cortometrajes y obras de teatro. Fue en el 2011 que con "Miss Bala" obtuvo su primer protagónico y en la actualidad, además de ser aterrorizada por la diabólica muñeca Annabelle, tiene proyectos en programas internacionales como "Once Upon a time in Venice", "S.W.A.T." y más.



Además de Sigman, el filme cuenta con la actuación de Talitha Bateman, Miranda Otto, Anthony LaPaglia, Lulu Wilson, Samara Lee, Taylor Buck, Yonathan Dyrdek, entre otros.



Este nuevo filme de Warner Bros. Pictures titulado "Anabelle 2: la creación", que corre bajo la dirección de David F. Sandberg y la producción de James Wan, es una precuela del spin-off del 2014, y en esta ocasión se centrará en los orígenes que llevó a dicho juguete a ser uno de los más temidos en el cine de terror de la actualidad.



¿De qué trata "Anabelle 2"?



La historia se centra en un grupo de huérfanas, quienes, tras perder el orfanato donde vivían, ellas y la monja Charlotte son acogidas en la casa del fabricante de muñecas Samuel Mullins y su esposa Esther. El matrimonio acepta que las niñas se queden con la esperanza de regresar un poco la alegría de sus vidas después de que su única hija Annabelle muriera en un accidente hace 12 años. Sin embargo, la habitación de la pequeña está bajo llave no sólo para preservar sus juguetes y objetos personales, sino porque dentro de ella se encuentra una fuerza oscura y demoníaca que ahora volverá a invadir sus vidas cuando decida atacar a las huérfanas del lugar, en especial a la más vulnerable de todas, Janice.



Gritos millonarios en taquillas



A partir de este día, "Anabelle 2" estará disponible en cines de México; y previo a ello, en Estados Unidos y Canadá el filme se coronó en las taquillas al recaudar más de 35 millones de dólares en tan sólo un fin de semana.



Esta precuela estuvo a tan sólo dos millones de alcanzar el primer spin-off de Anabelle, que en 2014 recaudó 37 millones. Pese a ello, la cinta recuperó su inversión de 15 millones de dólares, por lo que algunos críticosauguran que esta podría ser una de las películas más exitosas del año.