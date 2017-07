La alegría de vivir y actuar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con más de la mitad de su vida en la actuación, Isela Vega fue reconocida por su larga trayectoria artística durante la 59° edición de los Premios Ariel que se llevó a cabo el pasado 11 de julio en el Palacio de Bellas Artes. Aún con la alegría de ser galardonada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la actriz sonorense habló para EL IMPARCIAL sobre lo que esta distinción significa para ella.



"Me da mucha alegría, porque vienede mis compañeros, directores, gente de cine, de la industria misma. Entonces es muy satisfactorio, aunque yo diré que no me lo tomo a adulación, porque eso nos pierde. Sólo puedo sentir mucha felicidad porque me invita a reflexionar sobre la mitad de mi vida, que he dedicado a la actuación, a mi trabajo", dijo Isela Vega para EL IMPARCIAL.



Quiere intentar el "stand up"



Con 77 años de edad, Isela Vega, quien también ha fungido como directora y productora de varios proyectos, tiene su atención en el formato "stand up" de comedia, el cual comenzó a trabajar con sus hijos para tener una presentación en la Ciudad de México este mes de agosto con René Franco.



"La comedia me gusta mucho, sobretodo este formato que va directamente con el público. Estoy trabajando con mi hija y con mi hijo Arturo en cosas así. En agosto en la CDMX tenemos una fecha, pero nada más haré una presentación muy corta con René Franco", comentó.



"Sólo haré una presentación cortita, pero sí tenemos planeado ir más allá. Lo que pasa es que no he tenido tiempo realmente de dedicarle a eso. Quiero hacer las cosas con calma para ponerme a escribir porque en el stand up uno debe hacer sus propias rutinas y me emociona mucho porque es algo que no he hecho", continuó.



"La vida es una maravillosa broma"



En su discurso de agradecimiento durante la 59° edición de los Premios Ariel, Isela Vega habló de cómo fue para ella luchar contra el machismo que existía en aquel entonces, cuando dirigió la película "Las amantes del señor de la noche" en 1986. La sonorense opinó sobre cómo avanzó el empoderamiento femenino de aquel entonces a la fecha:



"Yo quisiera que fuera más rápido, porque estamos para ver resultados en 15 o 20 años, pero lo que dije es que nunca pude ponerme la camisa de fuerza de los convencionalismos. Eso en toda mi vida y que tampoco me gustó una vida rutinaria. Mi profundo deseo de liberarme de inhibiciones y entrar en contacto con mi locura natural porque la vida es una maravillosa broma. La verdad es que deberíamos reflexionar en qué tan serio nos tomamos la vida y qué tanto nos afecta lo que nos rodea en el entorno", agregó.



"Yo trato de trabajar mucho en eso. Uno tiene muchos amigos y cuando se reúnen lo primero que abordan son sus problemas y entonces de verás la vida es una maravillosa broma, pero se lo toman a broma. Yo nunca pude hacer eso y yo creo que nací con sentido del humor y a veces hasta el cinismo te saca de problemas, porque mira cómo uno se enoja porque le dicen cualquier cosa y en vez de hacer coraje, puedes contestar alguna tontería y sacudirlo", finalizó.