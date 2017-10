Se viste de fiesta la Casa de la Cultura

Hermosillo, Sonora()

La música inundó el festejo de aniversario de La Casa de la Cultura de Sonora, que se vistió de fiesta para la celebración de su 37 atreinta y siete niversario.



Fue la Orquesta Filarmónica de Sonorala encargada de amenizar dicha celebración, acompañada por las destacadas voces de Paloma Ledgard, Edgar Romero y Cristopher Roldán, cantantes sonorenses.Con lleno total, el Teatro de la Ciudad presenció el ameno concierto con temas "De Sinatra a Manzanero", un recorrido desde el bolero mexicano hasta el jazz estadounidense, manifestaciones culturales que han dejado un legado maravilloso en la música."Hoy es el aniversario de este gran lugar, que le ha otorgado a los y las sonorenses lo mejor del alma humana: La cultura", expresó el maestro David Hernández Bretón, director de la OFS, como palabras de bienvenida tras finalizar la obertura del clásico musical West Side Story, primer tema de la noche.Piezas como "Fly me to the moon" de Bart Howard, "My funny valentine" de Richard Rogers, "Bonita" de Luis Alcaraz y "Bésame mucho" de Consuelo Velázquezconmocionaron a la audiencia, que se deleitó con un total de catorce obras musicales.



El recital finalizó con una emotiva interpretación de "My Way", en la voz de Cristopher Roldán, que provocó extendidos aplausos con el público de pie, en una gran ovación tanto para la orquesta como para la soprano y los tenores.