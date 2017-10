Tercera llamada…¡Música!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un oscuro orfanato, una malvada institutriz se encarga de denigrar a las pequeñas huérfanas del lugar…excepto a una de ellas. Fue en la mañana del 15 de octubre que la clásica canción "Mañana" del entrañable musical "Anita la huerfanita" hizo corear al público que atiborró el Teatro Emiliana de Zubeldía en la inauguración del QuintoFestival para niños y no tan niños, que se realiza en el marco del 15aniversario de la compañía de teatro "El Mago de Oz".



Desde Ciudad Obregón, la compañía teatral "La Petaka" fue la encargada de montar la primera obra del evento, con el clásico musical "Anita, la Huerfanita", protagonizado por la niña María Clara Ibarra (Anita) de 8 años de edad,conmás de 30 actores en escena que recrearon la historia basada en la tira cómica de Harold Gray. La dirección escénica corrió a cargo de Dommy Flores, la coreografía de la maestra Adriana Zepeda y el trabajo vocal y musical lo realizó Luis Adrián Flores, quien interpretó al "Señor Dolariza" en la obra de teatro.



"En la obra, el personaje realmente se llama Oliver Warbucks, pero en esta adaptación le pusimos ‘Señor Dolariza’ por los dólares que maneja –risa-. Cuando empecé a trabajarlo no me sentía identificado porque uno no anda por las calle diciendo ‘Soy rico’. Fue algo complicado porque me tuve que caracterizar, ya saben, traer el reloj, la cadena, el smoking y yo no ando tan elegante en la calle", dijo Luis Adrián.



"María Clara y las demás niñas de la obra son mis alumnas y disfruto muchísimo trabajar con ellas. El público nos recibió muy bien. Es bonita la interacción de mi personaje que hasta puede caer un poco mal porque es estricto y trata a Anita con rudeza, pero con el tiempo la va queriendo mucho y la adopta desde el inicio, pero no imaginóque se iba a encariñar con ella muy rápido", continuó.



Un clásico que encanta



El argumento de la obra de teatro musical gira en torno a Anita, una niña huérfana maltratada por la directora del orfelinato donde vive. La pequeña nunca imaginó que el multimillonario "Señor Dolariza" llegará a su vida. Este hombre egoísta que carece de sentimientos por los demás, no evita caer bajo los encantos de Anita, a quien comienza a tenerle afecto y decide adoptarla.



El Quinto Festival para niños y no tan niños continuará este domingo a las 11:30 y 13:30 horas con "Pinocho", de la compañía "El Mago de Oz". Los boletos están a la venta en taquilla en 120 pesos. La preventa está a 100 pesos en Discos y Novedades, con promoción de 80 pesos si se lleva el volante del festival.