¡Hoy toca cenar "Güevos"!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La obra de teatro "Güevos rancheros", que se convirtió en patrimonio cultural de Sonora, regresa esta noche, en esta ocasión con la actuación de Jesús "Choby" Ochoa en el papel de "Mundo", para hacer reír al público con funciones a las 19:00 y 21:00 horas en el Auditorio Cívico del Estado.



El actor originario de Ures regresa a Casa Juílas Teatro (antes conocida como Compañía Teatral del Norte) a cargo del reconocido dramaturgo sonorense Sergio Galindo, que en 22 años ininterrumpidos de trabajo se convirtió en un importante icono de las artes escénicas nacionales.



"No sé que tanto significa para Sergio, pero para mí significa mucho porque estoy dándome un lujo al volver a mi compañía y más con esta obra que es icónica de nuestro teatro que el público ya se la sabe de memoria. No me voy a tener ni que aprender porque ya todos se la saben –risa-", dijo Jesús "Choby" Ochoa en entrevista previa a EL IMPARCIAL.



"Desde que se escribió la obra yo la quería hacer y había indicios de que podía hacerla. No se había podido a final de cuenta durante todos los años que lleva ‘Güevos rancheros’, pero por fin ya es tiempo –risa- estoy de vacaciones. Estaré haciendo algunas películas y aprovecharé que la compañía cumple años, que ya tenemos la nueva casa, estamos en proyectos para hacer esto mucho más grande y se me ocurrió a mí y a Paulo si podía darme el lujo de participar en la obra por una vez en mi vida", continuó.



Ochoa destacó la labor de Casa Juílas Teatro como una compañía reconocida a nivel nacional por su contribución al teatro nacional. Un ejemplo de ello es el otorgamiento por parte de la Coordinación Nacional de Teatro del INBA de la Medalla Xavier Villaurrutia 2016 a su fundador, así como su ganada incorporación como compañía independiente al Programa "México en Escena" del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Fonca.



"Todo esto es un esfuerzo de Sergio Galindo en el cual me uní en los tiempos más tempranos desde que esto se aceptó, en el que esto se armó en las giras que tuvimos por todo Sonora; en los trabajos que de alguna u otra manera seguí desde aquí con su realización allá a la distancia pero con el corazón cercano en todo el trabajo de la Compañía Teatral del Norte que ahora en su fase hacia el público se llama ‘Juílas Teatro’", finalizó.



Los boletos están a la venta en taquillas del Auditorio Cívico, Hotel Lucerna y Sonora Ticket, con precios de 330 y 440 pesos.