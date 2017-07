Teatro en corto con Yolanda Corrales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El teatro en corto es un proyecto donde se presentan variedad de puestas escénicas en bares o restaurantes. En el caso de la actriz española Yolanda Corrales, ella habló para Periódico EL IMPARCIAL sobre el personaje que interpreta en la obra de teatro en Corto "El Faro", escrita por Carlos Oroná, que se presenta en la Ciudad de México.



"Mi personaje se llama ‘Elena’ y es una reportera que viaja a hacer una entrevista a Joel Valter, que es una persona muy curiosa y no sabe lo que va a encontrar en su camino. Está con la incertidumbre de cómo van a resultar las cosas, porque el efecto que él tiene en Elena es muy fuerte", dijo Yolanda Corrales en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Esta obra es muy interesante porque habla de una forma muy original de los problemas que tenemos como sociedad en la actualidad, y cómo cada persona es un participante importante en cómo se resuelve o se perjudica. En este caso, nos invita a ser mejores, a interesarnos en lo que sucede en nuestro entorno", continuó.



"Juana Inés", lo mejor de su carrera



A principios de año, la serie mexicana Juana Inés llegó a la plataforma de Netflix, y la actriz española volvió a destacar que, hasta el momento, su personaje dentro de la producción ha sido el más importante en su carrera artística debido al contexto histórico de la trama.



"La verdad, la serie de ‘Juana Inés’ es una de las mejores experiencias que me han pasado como actriz, y además el personaje que me dieron de la Virreina María Luisa es histórico e impresionante. Todo se hizo con mucho cuidado, desde los detalles cronológicos hasta la calidad de los vestuarios, la iluminación, la utilería y más", comentó.



"A la gente le encantó. He recibido mensajes por Instagram y otras redes sociales que les encantó mi personaje y la serie en general, que es una producción orgullosamente mexicana y que tiene el nivel de proyectos que se hacen en España o Estados Unidos", agregó.



Participará en una serie biográfica



Yolanda adelantó que el próximo mes de agosto comenzará a grabar una serie biográfica acerca de un afamado personaje mexicano.



"Todavía no puedo decir nada, me lo tienen prohibido, pero lo que puedo adelantar es que abordará la vida de un famoso; alguien importante en la sociedad de México", finalizó.