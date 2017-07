Daniela Ochoa va por la corona

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Varios municipios de la entidad ya eligieron a quienes les representarán en el certamen de belleza Miss Sonora 2017, que se llevará a cabo el próximo sábado 26 de agosto en Villa Toscana. Los días se acercan y para Daniela Ochoa, de Ciudad Obregón, el tiempo que falta sólo la motiva más para continuar con su preparación y lograr el objetivo de convertirse en la nueva representante sonorense para competir en la etapa nacional de Miss México.



"Para entrar al casting me motivaron las ganas de crecer y aprender. Soy una persona a la que le apasionan los retos y lucho hasta alcanzarlos a base de esfuerzo y dedicación", dijo Daniela Ochoaen exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Miss Sonora es una gran plataforma de aprendizaje y crecimiento profesional donde puedo cumplir mis objetivos y metas trazadas en mi vida,preparándome y fortaleciendo mis debilidades para logarlos y ser una mujer de éxito", continuó. La cajemense de 19 años considera que las mayores fortalezas que reflejará durante su participación en Miss Sonora 2017 son sus ganas de aprender, su actitud positiva y su solidaridad, lo cual, en su opinión, concuerda con lo que debe caracterizara a la representante sonorense de este año.



"Yo creo que mis fortalezas son la actitud positiva, responsable, muchas ganas de aprender, empaparme de cosas positivas de mis compañeras, la directora del certamen y el equipo en general. También está la solidaridad hacia las personas que más lo necesiten y trabajar en equipo", comentó.



"Principalmente, creo que Miss Sonora debe ser una persona humilde, sencilla y entregada; que sea un ejemplo para todas aquellas niñas que sueñan algún día ser reinas de belleza, que lleve muy en alto el título que representa, que sea una persona solidaria y tenga la simpatía para ayudar a los demás y que no solamente represente la belleza física, sino también la interior", opinó.



Finalmente, compartió que de ser elegida como Miss Sonora 2017 el próximo 26 de agosto, ella no sólo continuará con sus estudios en la licenciatura en Ciencias técnicas y de la comunicación y se prepararía adecuadamente para la etapa nacional de Miss México, sino que colaboraría con diferentes proyectos sociales.



"Quiero colaborar en diferentes proyectos que ayuden a la sociedad, ser portavoz para que no se pierdan los valores y costumbres de nuestro estado, y crear conciencia en las nuevas generaciones para que tomen el camino correcto y sean personas exitosas en el mundo laboral y social", finalizó.