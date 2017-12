Héctor Espinoza suena en Alemania

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El cantante y productor sonorense Héctor Espinoza dejó la comodidad de su hogar para buscar suerte en Estados Unidos y crecer en el ámbito musical. Ahora sus sacrificios y esfuerzos rinden frutos, pues recientemente grabó el tema musical "No Promises" con DJ RJC, originario de Alemania, en cuyo país la canción es un gran éxito.



"Hace poco grabé un tema llamado ‘No Promises’ con DJ RJC, originario de Alemania, y gracias a Dios está sonando mucho en radios de ese país y también en Costa Rica. El video cuenta con más de 30 mil reproducciones y eso que se lanzó hace dos o tres semanas. Estoy contento con el resultado porque lo produje y dirigí yo junto a varios amigos, entre ellos Alan Domínguez que también es de Hermosillo y hace comerciales por ejemplo para Volaris", dijo Héctor Espinoza en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Es el primer sencillo que lanzo y tiene un alcance como este. Estoy muy nervioso, pero emocionado por esto. Me preguntaba si la gente lo iba a recibir bien pero creo que la gente y los números que muestra Spotify hablan por si solos. Desde que se publicó la canción, mi cuenta de Facebook ya tiene más de 17 mil seguidores nuevos, casi llego a 20 mil y veo más actividad de gente que ahora quiere conocer sobre mi música", continuó.



A poco tiempo de mudarse a Miami para concretar proyectos con Univisión, Héctor narra lo que ha sido su camino en la música, desde sus orígenes en Hermosillo, hasta os proyecto que logró concretar en Estados Unidos.



"Yo tengo más de 15 años con el ambiente musical. Desde muy chico en Hermosillo, Sonora, tuve mis primeras oportunidades de grabar, por ejemplo con EXA FM para el programa ‘El rincón de los abultados’ y a partir de ahí comencé con la rondalla de la escuela como vocalista. De ahí pasé a ira programas infantiles tanto en Televisa Hermosillo como en Telemax. En resumen, tengo 4 álbums; dos grabados en Hermosillo, uno en Arizona y otro en Los Ángeles. En el 2013 gané un premio en el programa ‘La Tatahuila’ como Mejor video del Año, por el tema ‘Ahora que no estás’; el cual también me atribuyó otro premio en EXA FM Nogales", agregó.



"Actualmente radico en Chicago, tengo 3 años viviendo aquí y estoy haciendo música. Estoy muy emocionado porque la otra semana me mudo a Miami porque tengo proyectos con Univisión y entonces hay muchos planes y proyectos. La cuestión es que me enfoque más como cantante. Me tomé un tiempo para estudiar música, actuación, producción de videos y más. Trato de evolucionar y crecer más", finalizó.