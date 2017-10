Remmy Valenzuela viene a Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un ídolo de la música regional mexicana pisará la capital sonorense por primera ocasión. Remmy Valenzuela llegará el próximo sábado 2 de diciembre al Hipódromo de Hermosillo para ofrecer su primer concierto con un repertorio que abarcará los cinco discos de su trayectoria:"Te olvidaré", "Con tololoche", "De alumno a maestro", "Mi vida en vida" y "Mi Princesa".



"En Sonora es muy esperado Remmy Valenzuela. Nosotros no lo anunciamos antes para no chocar con lo de Banda MS, pero es un artista que la gente quiere que venga desde hace mucho tiempo. Es una locura, porque en Tijuana se quedaron personas afuera que ya no pudieron entrar a su concierto. La noticia se corrió como pólvora y a través de este medio les confirmamos que sí, Remmy viene a Hermosillo", declaró Claudia Téllez, de RAS Entretenimiento, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



Para esta presentación, Remmy tendrá dos bandas teloneras que calentarán motores para su exitosa presentación, pues Tropicalísimo Apache y Grandes Cadetes serán los encargados de iniciar con el espectáculo musical del sábado 2 de diciembre.



De Sinaloa para el mundo



El cantante, cuyo nombre real es Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, es considerado por algunos medios de comunicación y sitios especializados en música como uno de los jóvenes más prometedores del género regional mexicano. Canciones como "Mi princesa", "Loco enamorado", "Espero con ansias", "Caricias clandestinas", "Nadie", "Mi amante" y varias máslo catapultaron rápidamente en la industria musical.



Tal es su éxito que fue nominado a los Latin American Musica Awards en el 2015 como el "Nuevo Artista del Año"; además de que su disco "Mi vida en vida" recibió una nominación como "Mejor álbum norteño" en los Premios Latin Grammy de ese mismo año.



Oriundo de Guasave, Sinaloa, Remmy se posicionó como un talentoso acordeonista que ganó popularidad desde sus inicios, lo que lo llevó a firmar bajo el sello discográfico Fonovisa.



Remmy es uno de los pocos mexicanos que son reconocidos por los medios estadounidenses por su trayectoria artística. En el 2015, el sencillo "¿Por qué me ilusionaste?", de su disco "Mi princesa" formó parte de la lista "Las mejores canciones del 2015" de Ben Ratliff New York Times.



Actualmente, el cantante goza de una exitosa gira musical en la República Mexicana y otras plazas de América, donde su voz alterna con su característico acordeón y el baile que le acompaña durante sus interpretaciones para contagiar al público de su ánimo y energía.



¡Asegura tu boleto!



Los boletos para el primer concierto de Remmy Valenzuela en Hermosillo estarán a la venta a partir de este miércoles 18 de octubre en el Hotel Holiday Inn (BulevarKino), Discos y Novedades y La Onda Latina; con precios de 300 (General), 1000 (Palcos) y 1200 pesos (Mesa) por persona.