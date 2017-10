Asisten más de 25 mil personas a Tecate Península

TIJUANA, Baja California(GH)

Fueron más de 25 mil personas las que asistieron al primer festival Tecate Península con 16 banda de rock, con sus estelares como Caifanes, Molotov, Cartel de Santa y Julieta Venegas.



El epicentro musical fue el estacionamiento del Parque Morelos donde con dos escenarios alternos circularon Serbia, Burning Caravan y The Mudhowlers, DLD y Reyno.



El público tuvo la oportunidad de ir de un escenario a otro, ya que se montaron dos alternos para que no hubieran tiempos muertos y así el festival siempre estuviera plagado de música.



La combo tortuga fue otro de los grupos que desfilaron por la gala al lado de Out of Control Army, LNG/SHT y Los Daniels junto con Siddharta.



Mañana los detalles en la edición impresa