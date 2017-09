"Inolvidable" como su mamá

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Chiquis Rivera, la hija de la fallecida Jenni Rivera, dio su primera presentación musical en Hermosillo en el marco del "Mega Concierto de La Comadre 102.7" FM que se realizó la noche del miércoles 13 de septiembre en Expo Fórum.



Luego de su presentación musical, la hija de la "Diva de la banda" habló en exclusiva para Periódico EL IMPARCIAL sobre los detalles de su disco "Entre botellas" que saldrá a la venta en el mes de noviembre.



"En este disco que viene que sale en noviembre se llama ‘Entre botellas’, y además de duetos viene un homenaje a mi mamá. Será algo muy bonito que espero a todos les guste mucho y les llegue al corazón, como me pasó a mí. También tengo canciones como ‘Horas extras’ de la autoría de Poncho Arocha, que no se trata de echarle a los hombres, sino de que las mujeres que traigan por ahí la espinita de una mala vivencia amorosase puedan desahogar", platicó Chiquis Rivera en exclusiva para EL IMPARCIAL.



En su nuevo material, el cual estará dedicado al género banda, detalló que sus canciones tienen un mensaje de empoderamiento femenino, pues considera que en la industria musical aún hay discriminación contra las mujeres.



"Definitivamente este es un género que predomina en los hombres, y yo como mujer lucho demasiado para que se escuche mi música, así como lo hizo mi mamá en su momento, que batalló mucho para convertirse en el icono que todos recordamos ahora. Este disco es un reflejo de ese esfuerzo pero al final el talento es lo que importa y si le pones mucha dedicación a tu carrera, tu sexo no tiene porqué ser impedimento para alcanzar tus metas", continuó.



Recibe pedradas, construye un castillo



Desde el inicio de su carrera artística, Chiquis ha sido blanco de diferentes críticas con relación a su vida amorosa, su aspecto físico, sus relaciones familiares, etc. Sin embargo, la hija de Jenni Rivera enfatizó que aprendió a lidiar con el público gracias al apoyo de sus seguidores y a las enseñanzas de su madre.



"Soy una persona muy transparente con mi público y algo que me enseñó mi mamá es a recibir las pedradas y construir tu castillo con ellas. Soy alguien que ya está acostumbrada a eso pero tengo a Dios de mi lado, a mi familia, a mis seguidores y eso me basta para que pueda superar cualquier cosa mala que se diga de mí", finalizó.



Comadre, ¡Qué padre estuvo el concierto!



El clima caluroso de la noche del miércoles no fue impedimento para que más de 10 mil personas se aglomeraran en el Megaconcierto de La Comadre 102.7 FM, donde Grupo Intocable, Séptima Banda y Los Cardenales de Nuevo León fueron las agrupaciones más aplaudidas y ovacionadas por el público.



Desde las 20:00 horas hasta poco antes de las 2:00 horas del día siguiente, la segunda edición de este festival superó las expectativas con homenajes musicales a artistas como Jenni Rivera y Valentín Elizalde, la conducción y dinámicas de los conductores "Huarachín" y "Huarachón", la producción de luces y pantallas que lucieron en el escenario y el ánimo y energía de los artistas que se contagió con los asistentes del concierto.