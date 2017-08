Buscan a una mexicana de belleza Universal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La primera edición del certamen Mexicana Universal está por celebrarse y en los diferentes municipios de Sonora la búsqueda de quien representará a México en la final nacional, y posteriormente en Miss Universo, ya comenzó.



Personalidades como la reina de belleza María José Antillón y el estilista Héctor Huerta, así como su equipo de colaboradores, acompañaron a Erika Cabada, directora del certamen estatal, durante la rueda de prensa donde se anunció la intención de buscar a las chicas que representarán a los diferentes municipios del estado en un concurso avalado por la ex Miss Universo Lupita Jones.



"Este nuevo concepto de certamen viene a mostrar al público que para ser la ganadora no sólo se necesita el tener belleza física sino también un amplio intelecto", aseguró Cabada.



Participar en este certamen no tiene ningún costo y aunque el premio aún no está definido, los organizadores están comprometidos a que la ganadora obtenga las mejores herramientas tanto económicas como académicas para hacer un mejor desempeño en su vida. Las fechas de castings se darán a conocer en redes sociales de Mexicana Universal Sonora.



La final estatal está prevista para el 7 de diciembre en Hermosillo, Sonora.