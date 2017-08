"Chobi" disfruta con "Güevos"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"El Choby" se convierte en un cuarentón flojo que vive con su madre y no desea trabajar, ni moverse de su poltrona.



Esta nueva personalidad del actor se debe a que interpretará el papel de "Mundo" en la obra "Güevos Rancheros", que se presentará en el marco del 24° aniversario de Casa Juílas Teatro.



Será este jueves 17 de agosto a las 19:00 y 21:00 horas cuando el histrión haga lo propio en el Auditorio Cívico del Estado.



"Es una obra maravillosa. Una que yo siempre quise a hacer. Es más, aunque le duela al Irineo Álvarez o al Verú (Francisco Verú), esa obra fue escrita para mí, nada más que no pude hacerlo en aquellos tiempos. Me fui a México a trabajar allá, pero ahora vuelvo. Sé que se la saben mejor que yo, incluso todo el público ya la tiene de memoria –risa Pero ahora la voy a hacer yo", dijo Jesús "Choby" Ochoa en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Sabía el trabajo que se me venía, pero con mucho gusto acepté la invitación inmediatamente porque además se daban los tiempos. Estaba de vacaciones mi familia, entonces venir a Hermosillo a estar otra vez con la compañía, con la familia, con mi gente, con dos ustedes que son parte innegable e insustituible de mi formación actoral.



el creador de "Güevos"



El dramaturgo sonorense Sergio Galindo es la mente detrás de "Güevos rancheros" y desde su estreno en teatros de la entidad, la puesta escénica se hizo emblemática en el ámbito cultural del estado. El actor Jesús "Choby" Ochoa recibió la invitación por parte de éste para la función de aniversario, y de nueva cuenta aprovechó la oportunidad para destacar el importante papel que Galindo tiene en cuanto al crecimiento y difusión del teatro en México.



"Yo soy de los fundadores de la compañía teatral (Casa Juílas Teatro). Empezamos por ahí en el año 1976, haciendo teatro en la sierra, en los encuentros ganaderos con el ingeniero Cruz Ayala en los tiempos de Carrillo Marcor y con Samuel Ocaña. Son recuerdos que están muy presentes a la hora de estar haciendo todo esto", agregó.



"La aportación de Sergio en el teatro de México es fundamental, incluso todavía no valorada en su totalidad por el Centro.



Somos un país demasiado centralista, pero ahí vamos. Hemos golpeado y golpeado la puerta con nuestro teatro y poco a poco nuestra región, y todo el Noroeste y más hemos consolidado un gran movimiento teatral", finalizó.



Los boletos para las dos funciones de "Güevos rancheros" están a la venta en taquillas del Auditorio Cívico del Estado y a través de www.sonoraticket.com, con precios de 330 y 440 pesos.