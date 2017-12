Capta la Esquizofrenia en cortometraje

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una vista hacia las consecuencias de una mente perturbada por la ezquizofrenia y todo lo que ésta conlleva en el paciente es lo que Octavio Andrés Sandoval quiso captar a través de su más reciente cortometraje "Paranoide".



El trabajo del joven de 20 años fue reconocido durante la 12° Muestra de Cortometrajes de la UVM que se realizó la semana pasada en el Campus Hermosillo.



"Yo dirijo mis proyectos. El año pasado participé con la Onceava Muestra de Cortometrajes de la UVM y mi trabajo ‘A través de mí’ se llevó tres premios en Mejor Dirección, Mejor Maquillaje y Mejor actriz de reparto. Ahora estoy muy feliz porque mi nuevo cortometraje ‘Paranoide’ también tuvo muchos reconocimientos", dijo Andrés en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Fue precisamente el jueves que se realizó la Doceava Muestra de Cortometrajes de la UVM y quisimos hacer algo diferente. Tengo una tía que es psicóloga y le pedí que me dijera todo lo que sabe sobre la esquizofrenia y me llamó mucho la atención el tipo ‘paranoide’ en la que el paciente escucha y ve cosas que no están ahí. A eso está enfocada esta producción e historia. Me encargué de no pasar por alto ningún detalle", continuó.



El joven que actualmente cursa la carrera de Ciencias de la Comunicación, invitó al público general a ver sus cortometrajes en su canal de Youtube "Andres Sandoval" donde se podrán encontrar sus recientes trabajos como "Paranoide" y "A través de mí".



"Yo hacía videos con el celular con mis hermanos, así para reírnos y jugar, pero me di cuenta que sí me gustaba hacer eso y decidí tomar más enserio esto. Por eso entré a la carrera de Ciencias de la Comunicación y enfocarme un poco más en el guionismo, fotografía, encuadres y todo el rollo de grabación", agregó.



"Quiero hacer una maestría en cinematografía, o bien, una segunda carrera apenas termine comunicación. Mientras tanto seguiré haciendo cortometrajes y los publicaré en redes sociales", finalizó.