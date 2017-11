Homero Simpson…¡Viene a Hermosillo!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El actor de doblaje Humberto Vélez, a quien se le conoce como la primera voz latinoamericana de "Homero Simpson", protagonista de la serie animada "Los Simpson" vendrá por primera vez a Hermosillo para presentar su conferencia stand up de doblaje "¡Anda la Osa!" este jueves 16 de noviembre a las 19:00 horas en el Auditorio Cívico del Estado.



El oriundo de Orizaba, Veracruz, visitará la ciudad para dar un espectáculo donde no sólo interpretará la voz del personaje más famoso de su carrera, sino que recordará a muchos otros de su trayectoria entre los que se encuentran "Winnie Pooh", "Peter Griffin" (Padre de familia, temporada 1 y 2), "Lord Fardquaad" (Shrek), "El señor Gibbs" (Piratas del Caribe), "Profesor Farnsworth" (Futurama), entre otros.



Además, a través de material multimedia, Humberto Vélez compartirá anécdotas de su experiencia como actor de doblaje de voz, así como director de doblaje de caricaturas, películas y series como "Los Simpsons", "Poltergeist", "Los Soprano", "Futurama", "Casado con hijos", "Viaje a las estrellas", y más.



Los boletos para el show de doblaje "¡Anda la Osa!" de Humberto Vélez están a la venta en taquillas del Auditorio Cívico, Anime Shop (dentro de Galerías Mall), The Cave Coffe (Pabellón Reforma local k-1), Imperial Diseño (por fuera del Tianguis Héctor Espino) y Mundo del Cómic (Calle Profesor Manuel M. L. Radillo #14, Col. San Benito) con precios de 150 pesos (boleto General) y 200 pesos (boleto VIP).