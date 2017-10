¡Qué bendición! ¡Hoy llega Banda MS!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Esta noche, Banda MS regresa a la capital sonorense para lo que será el primer concierto que ofrece desde hace varios años en un escenario completo,y seráhoy sábado 14 de octubre a las 22:00 horas en el Hipódromo de Hermosillo.



Para los oriundos de Mazatlán, es un gusto interpretar algunos de sus temas más exitosos, como "Mi mayor anhelo", "Háblame de ti", "Me vas a extrañar", "Hermosa experiencia", "Tengo que colgar"y "El color de tus ojos", en especial cuando este espectáculo se realiza a beneficio de la Fundación para niños con cáncer Movimiento RAS.



"Agradecemos a Dios por toda la gente que piensa en quienes necesitan ayuda como los de la Fundación Movimiento RAS. Banda MS está orgullosa de unirse a esta causa y estamos agradecidos porque nos tomen en cuenta y queremos seguir siendo parte de este movimiento", dijo Oswaldo Silvas, vocalista de Banda MS para EL IMPARCIAL.



"Aunque en octubre se centra más la lucha contra el cáncer de mama, no hay que dejar de pensar en todas las personas que también lo padecen, como los niños, los hombres, los ancianos, las mujeres y más. Estamos felices de que este concierto beneficie una causa tan noble como esta", enfatizó.



A diferencia de su última presentación en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2017, Banda MS regresa a Hermosillo en el marco de su más reciente gira musical "Es tuyo mi amor", donde incluyen temas de su nuevo disco "La mejor versión de mí".



Los puntos de preventase ubican en el Hotel Fiesta Inn y Discos y Novedades, en horario de 11:00 a 19:00 horas; con precios de entrada en 350 (General), 1000 (Palco Plata), 1500 (Palco Oro), 2000 (Mesa Plata), 2250 (Mesa Oro) y 2500 pesos (Mesa Platino). No olvides que también puedes adquirir tus boletos enla página de Internet www.autoboleto.com, sin cobro agregado.