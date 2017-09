Horacio Palencia le escribió a Carlos Rivera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El famoso compositor habló para EL IMPARCIAL sobre el tema “Maldito miedo” que escribió para la película “Me gusta pero me asusta”.



Canciones como “Mi razón de ser” (Banda MS), “Niña de mi corazón” (La Arolladora Banda El Limón), “Mujer de todos, mujer de nadie” (Calibre 50) y más llegaron a manos de las agrupaciones más icónicas del regional mexicano gracias al compositor Horacio Palencia.



Ahora él verá su trabajo triunfar en el cine con la canción “Maldito miedo”, co-escrita por Carlos Rivera, quien la interpretará junto a Banda El Recodo para la película mexicana “Me gusta pero me asusta”.



“Tengo muchos proyectos, pero lo que más me emociona es que acabo de escribir el tema ‘Maldito miedo’ junto a mi amigo Carlos Rivera y que él va a cantarla con Banda El Recodo. Éste será el tema principal de la película ‘Me gusta pero me asusta' que se estrenará este 22 de septiembre”, dijo Horacio Palencia en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“Fue muy divertido compartir con alguien tan agradable y con mucho talento como es Carlos, que tiene mucho éxito en su carrera y además verlo compartir el micrófono con Banda El Recodo, que es algo que no se había visto antes. Estoy muy agradecido con la producción por incluir este como el tema principal de la película. La gente va a disfrutar mucho de este trabajo y más saber que se escuchará no sólo en redes sociales sino también en el cine”, continuó.



Para viajar en primera clase…



Horacio es el creativo detrás de icónicas canciones del regional mexicano, y aunque no es la primera vez que deja la pluma de compositor para tomar el micrófono y cantar, en esta ocasión lo hizo en un género diferente con el estreno de su disco “Viajando en primera clase”, donde recreó algunos sus temas más populares al género acústico.



“Este disco se llama ‘Viajando en primera clase’ que se compone de 13 temas de mi autoría. Algunas de ellos son covers que ya habían hecho anteriormente éxito grupos o cantantes para los que trabajé como lo son la Banda MS, la Arrolladora Banda el Limón, La Adictiva y más. Ellos grabaron las canciones, pero yo las escribí y ahora les pongo mi sello especial como cantautor. También le metí arreglos acústicos y orquestados con resultados que me dejaron muy satisfecho”, agregó.



“Yo soy de Mazatlán, ‘la tierra de la Banda’ y ya había grabado tres discos anteriormente en ese género, pero este cuarto material será algo especial porque quise darle un estilo acústico, que es diferente a lo que hice antes. Para promoción, tenemos temas como ‘Por si valen más’, ‘La mentirosa del año’ y ‘Ganas de volver’, que son completamente de banda. La gente ya puede escucharlo en redes sociales, tiendas de discos y plataformas digitales de música”, finalizó.