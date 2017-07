Esta actriz se fue a la cárcel

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La nueva telenovela “El vuelo de la Victoria”, protagonizada por Paulina Goto, Mane de la Parra y Andrés Palacios, arrancó con su transmisión el pasado lunes 10 de julio a través de Las Estrellas. Gaby Mellado, quien interpreta al personaje de Adriana, una reclusa de un reformatorio juvenil, decidió que para meterse de lleno en su papel tenía que visitar el reclusorio sur de la Ciudad de México para convivir con las mujeres del lugar.



“Esta es mi segunda villana y lo que más me costó de trabajo hacer fue prepararme para ser una reclusa de la cárcel. Como actriz tenía que meterme en el papel, así que me fui al reclusorio sur de la Ciudad de México a platicar con las reas, las reclusas, las custodias y que me contaran un poquito de qué trataba todo lo que están viviendo”, dijo la actriz Gaby Mellado en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“Es muy interesante que me permitieron hablar con ellas y ver cómo es su realidad. Es impactante y te da mucho en qué pensar, como en que te vas a portar muy bien, en que no quieres hacer las cosas mal para nunca terminar en un lugar como la cárcel, porque debo decir que viven en condiciones deplorables, muy mal atendidas, en muchas pericias y encima que hay muchos casos de injusticia ahí dentro, de gente que se arrepiente de lo que hizo o que no debería estar allí. En verdad se vive al día a día en esos lugares”, continuó.



Le quitará la “victoria” de las manos



La actriz de 25 años entrará en escena cuando la protagonista Victoria (Paulina Goto) sea enviada injustamente al reclusorio por parte de Gloria Santibáñez (Susana Dosamantes). Ahí, Adriana (Gaby Mellado) se encargará de hacerle la vida imposible a la nueva durante el tiempo que permanezca.



“Mi personaje toma mucha fuerza mientras ella y Victoria (Paulina Goto) están en la cárcel y ahí me voy con todo para hacerle la vida imposible. Es una niña muy tóxica, no le importa nada y siempre está a la defensiva porque ha botado de orfanato a orfanato. Nunca tuvo una familia estable que le enseñara cómo tener valores, a querer a la gente, a no dañar a la gente, cosas que uno debe aprender en casa. A fin de cuentas es una niña de la calle que sobrevive y así se va haciendo de mala dueña”, agregó.



“Resulta que le pagan por hacerle daño a otras compañeras y, como dice la frase ‘lo que te choca, te checa’, y a Adriana le choca muchísimo Victoria porque ella es todo lo que no puede ser. De cierta forma la ataca porque le tiene envidia porque aunque la protagonista de la historia fue abandonada por su madre, recibió el amor de Doña Chencha (Verónika con K) y en cambio ella no tuvo el cariño de nadie”, finalizó.



“El vuelo de la Victoria” ya puede sintonizarse de lunes a viernes a las 17:30 horas (15:30 horario Hermosillo) en Las Estrellas.