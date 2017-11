Se unen Antares y la OFS por primera vez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los festejos del 30 aniversario de la compañía Antares Danza Contemporánea culminarán este jueves 16 y viernes 17 de noviembre con el programa "Disecciones" que se presentarán a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad, donde, por primera vez, se musicalizará la coreografía con la Orquesta Filarmónica de Sonora.



Para esta función especial, David Hernández Bretón, director de la OFS, preparó un repertorio donde se incluirán piezas instrumentales como The old tower of Löbenicht de Gavin Bryars; Quasi una fantasia: String quartet no. 2 y Sinfonía no. 3 de Henryk Gorecki, así como Impromptu in Gb mayor de Franz Schubert y para cerrar, Ludwig Van Beethoven con Grosse fuge, op.133.