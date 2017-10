Quieren "100 años" más con Ha*Ash

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego del éxito de su disco "Primera Fila: Hecho realidad", Ha-Ash regresa hoy con nueva música, gracias al lanzamiento de la canción "100 años",primer sencillo del que será el sexto álbum de su carrera musical.



"Es un dueto junto con Prince Royce. Es una canción de amor, para variar. Dejamos de lado las historias dramáticas y compusimos algo más bonito que es lo que el mundo necesita ahorita. Lo que queremos lograr con esta canción es que la gente lo escuche, le saque una sonrisa, se pueda desahogar y que se quite la realidad que todos tenemos", dijo Ashley, del dueto Ha-Ash, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Vamos a cambiar la ‘mala suerte’ del viernes 13 para traer algo muy bonito. La verdad mi hermana y yo nos sentimos como las mujeres más bendecidas del universo.



Nunca nos dimos un descanso, de hecho entre la gira nos regresábamos de los conciertos y no dejábamos de componer canciones. Ahora tenemos un material para que la gente escuche más de nuestra historia", continuó.



"A Hanna le va bien en el amor… a mí no"



Aunque el nuevo disco que HaAsh lanzará a la venta a finales de noviembreaún no tiene título, Ashley adelantó que éste tendrá no sólo nuevos ritmos para el dueto, sino además un enfoque más centrado en el amor y menos en el drama, como en composiciones anteriores."Somos dos cabezas.



A Hanna le va bien en el amor, a mí no –risa-. Por eso habrá un poco de amor y desamor, éste último tomado de una manera menos dramática. Este nuevo sencillo síes bonito, pero en el disco obviamente habrá variedad en cuanto a la composición.



Vivimos una etapa donde vamos a pasarla bien, no importa si estamos o no con alguien. Creo que no debemos darle importancia a la gente que no lo merece", agregó.



"Todavía no podemos decir el nombre del disco, porque es una sorpresa. Lo que podemos adelantar es que va a salir a finales de noviembre.



Contiene 12 canciones, todas escritas por nosotras y otro dueto que también es sorpresa. Vamos a dar más información a través de nuestras redes sociales. Ahí pondremos todas las primicias", finalizó.