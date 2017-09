Hasta que el divorcio los separe

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Néstor" (Martín Altomaro), es un hombre mantenido por su esposa "Olivia" (Magali Boysselle), quien está harta de su relación y le pide el divorcio. Justo cuando está a punto de quedarse en la calle, la suerte cambia su destino: se gana la lotería. Sin embargo, no quiere compartir el dinero con su esposa, por lo que hará todo en sus manos para no divorciarse.



Magali Boyselle arrancará las carcajadas de la audiencia en la nueva serie de comedia "Mita y Mita" que se transmite todos los miércoles a las 23:30 horas en Las Estrellas.



"Se trata de una pareja que tienen muchísimos problemas y están al punto del divorcio. Néstor se saca la lotería y por supuesto que a mi personaje le tiene que tocar el 50%; aunque él se niega a ceder –risa- entonces decide ocultar que se ganó la lotería. Cada uno tiene una razón para seguir juntos, así que aunque los dos se quieren divorciar, deben continuar con su matrimonio", dijo Magali Boyselle a EL IMPARCIAL.



"Olivia es una personaje tridimensional. Con el marido es muy dura y tienen una relación muy desgastada y se molestan todo el tiempo y se echan en cara todos los problemas que tuvieron en el pasado; llevan tiempo casados y no tienen una conexión. Al mismo tiempo es una mujer muy trabajadora, independiente, inteligente y además también tiene su lado tierno, es decir, muy vulnerable, romántica, entregada, que son aspectos que ves más con el papá y el amante que tiene", continuó.



Una comedia de situación



Magali enfatizó que "Mita y mita" es una comedia que hará que cualquier persona que enfrenta una situación similar se identifique y pueda reírse de las cosas que pasan en el programa.



"Es una comedia de situación. Lo importante es todo lo que sucede y no necesariamente el actor haciéndose como el gracioso, sino cómo enfrentan lo que les pasa. En este caso esta relación desgastada y a punto del divorcio muestra una parte muy real y humana, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la comedia, es fácil identificarse y poder reírnos de nosotros mismos", agregó.



"El mexicano, en general, tiene esa cualidad de poderse reír de lo que le pasa. Es decir, si sucede algo, inmediatamente empiezan a salir los memes y los chistes. Somos capaces de burlarnos incluso de la muerte y esta capacidad de comedia y humor nos une como pueblo mexicano", finalizó.



La historia se compone de 13 capítulos y cuenta con las actuaciones de Martín Altomaro, Magali Boysselle, Dino García, Damayanti Quintanar y Juan Ugarte.