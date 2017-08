Sufre el fin de "Chacortita"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Esta semana, muchos seguidores de "El Señor de los Cielos" lloraron la muerte de Víctor Casillas Jr. alias "El Chacortita", que conmocionó a varios de los personajes de la serie con su trágico asesinato. Con este hecho, el actor sonorense Jorge Luis Moreno termina una importante faceta de su carrera en uno de los programas con mayor audiencia en Estados Unidos y Latinoamérica. En exclusiva para EL IMPARCIAL, el hermosillense narró que aunque ya sabía que su personaje moriría, no evitó que le doliera filmar su última escena.



"Obviamente ya sabía qué era lo que iba a pasar pero ya la hora de hacer la escena, de ver la reacción de la gente y toda esa onda, me cayó el 20 de que ya terminó el ciclo del personaje, sobre todo que terminó la chamba –risa-. Estuve tres temporadas donde la gente me apoyó mucho y eso se los agradezco infinitamente", dijo Jorge Luis Moreno, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Desde que entré a mí me dijeron que en algún momento el personaje moriría y yo ya sabía que iba a terminar así; lo que nunca me dijeron es cómo, cuando, dónde, quién me mataba y todos esos detalles. Cuando comenzamos la quinta temporada, me dijeron que en estos nuevos episodios, iba a morir en la serie. Me encariñé mucho con Víctor Casillas Jr, porque fueron tres años trabajando con él, resolviendo las cosas en función a mi papel y por eso me dolió un poco esto", continuó.



Una gran despedida



El sonorense narró que al momento de terminar de filmar su última escena, el equipo de producción de "El señor de los Cielos" lo recibió con un pastel y un conjunto norteño para darle una conmovedora despedida del programa en el que trabajó a lo largo de tres años."La producción llegó con un pastel, que tenía como un elemento representativo de mi personaje, y llegaron con un conjunto norteño. Como quiera que sea, después de tanto tiempo sí se hace una especie de familia y todos ellos, tantos los actores como el equipo técnico, de producción y más, hay mucho cariño y una despedida así es triste porque como quiera que sea, si te los puedes encontrar a cada uno en un proyecto, pero es casi imposible volver a juntarlos todos", agregó."Nunca había trabajado con un proyecto ni con un personaje por tanto tiempo, que como es obvio, fue evolucionado con el paso del tiempo. Aprendí a vivir de la mano de Víctor Casillas Jr. para verlo crecer, evolucionar y aprender cómo resolver cosas para que no sean monótonas y tomar decisiones nuevas", finalizó.



Su actuación en "El señor de los Cielos" le validó a Jorge Luis Moreno la nominación a dos Premios Tu Mundo; el año pasado en la categoría "Actor Favorito-Súper serie" y este año a "El malo más bueno".