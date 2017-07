Denuncia acoso de una fan

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Según yo, los fans no hacen eso. Es una chava que un día saliendo de la obra de teatro ‘Extraños en un tren’ me preguntó si me acordaba de ella. Es de esas veces que no sabes cómo decirle que no te acuerdas, pero para no ser maleducado le dije que se me hacía familiar. Se puso muy rara y me robó un beso. Según yo fue un accidente de cuando te saludas de lado, pero sí me saqué de onda. Me dio su tarjeta, me dijo que sí me iba a acordar de ella y se fue", narró el sonorense en un video de Facebook.



Gustavo contó que el nombre de la involucrada es Vanessa Rivas Luna; una mujer que, en palabras del actor, "cruzó la línea", pues ella no sólo alteró fotografías personales de Egelhaaf, sino además aseguró que ambos estaban casados e incluso pactó entrevistas a nombre del artista.



"Me empezaron a llegar publicaciones en Facebook de que yo estaba casado con esa chava. Me mandaron fotografías de esta ‘historia de amor’ de esta morra y yo, que ya hasta se ‘photoshopea’. Por mí no me hubiera importado que viviera su fantasía, pero un día, el año pasado, me marcaron de un banquete de bodas porque según ellos me iba a casar con ella", contó.



"Otro día, mientras estaba grabando ‘El Chema’, llamaron a la puerta de mi camper y un señor muy molesto me preguntó porqué no había acudido a la entrevista. Yo me saqué de onda y le pregunté de qué entrevista hablaba, que no me acordaba y él contestó que había hablado con mi ‘esposa’ y que yo iba a ir", continuó.



No procederá legalmente….



En exclusiva para EL IMPARCIAL, Gustavo aseguró que por el momento no planea proceder legalmente contra Vanessa, a menos que la situación se agravara, pues su única intención era dejar un precedente sobre lo ocurrido y desmentir que estuviese casado.



"No creo que vaya a ser mucho ruido al respecto porque me parece un tema delicado al respecto. No le quiero hacer daño a ella, ni a su familia y no estoy buscando perjudicar a nadie. Sólo que se detenga esto que está pasando y nada más par pasar a la siguiente pagina. Ni he revisado si siguen esos perfiles en Facebook, pero si me sacó mucho de onda cuando me enteré", dijo Gustavo Egelhaaf a EL IMPARCIAL.



"No voy a proceder legalmente, a menos que la cosa se agrave, pero mi intención no es esa. Se está haciendo tanto ruido y eso me causa preocupación porque no quiero que se hable de mí de esa manera ni por esas razones. No quiero que se malinterprete ni que parezca que busco llamar la atención o algo así cuando en realidad quería dejar un precedente. La verdad no quiero hablar mucho del asunto porque no sé qué vaya a suceder por ahora", concluyó.



En su perfil, Egelhaaf hizo un álbum con las capturas de pantalla de las publicaciones que Rivas Luna hace para aparentar un romance, como supuestos regalos hechos a nombre del actor, ubicaciones de lugares a los que acuden juntos e incluso felicitaciones de cumpleaños a familiares del artista.



Gustavo Egelhaaf también goza del éxito de su esfuerzo, pues el próximo 27 de agosto se estrena la segunda temporada de "El Vato", de NBC Universo, además de que este mes acaba de estrenar la serie "El Chema" en Netflix y que en octubre de este año, el sonorense protagonizará la película "Hasta que la boda nos separe".