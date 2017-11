Pastelazos musicales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una "dulce" experiencia fue lo que entregó el DJ Steve Aoki al público de Hermosillo la noche del viernes 10 de noviembre en Ragna, cuando, como es clásico en sus shows, lanzó varios pasteles a los jóvenes que bailaban al ritmo de sus mezclas musicales.



Trozos de merengue y pan volaron desde el escenario hasta los asistentes del lugar que se empaparon de betún en sus ropas y cabello, la cual se mezcló con la cerveza que también se disparó entre algunos de ellos que se dejaron llevar por la emoción de la música.



Steve, quien tiene el séptimo lugar en la lista de los 10 mejores DJs del mundo, según la revista DJ Magazine, se presentó por primera vez en la ciudad para brindar una noche con lo mejor de su trabajo en mezclas de canciones, así como los sencillos de sus producciones discográficas bajo el sello de su casa productora Dim Mak Records.



Temas como "Numb" de Linkin Park, "Thriller" de Michael Jackson, "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana, "Just Hold On" de Louis Tomilson, "Can’t Hold us" de Macklemore & Ryan Lewis, "Pu…" de Molotov, y "How else" en colaboración con Rich The Kid &ILoveMakonnen, sonaron en Ragna y pusieron a brincar y bailar a cientos de jóvenes que se dieron cita para este evento.



Se disfraza para Steve Aoki



Entre los asistentes del público que acompañó a Steve Aoki en su primera vez en Hermosillo, se encontró Adrián Cota, un joven de 20 años originario de Empalme, Sonora, que no quiso perderse la oportunidad de conocer a uno de sus DJ’s favoritos.



"Este es de otro DJ llamado ‘Death Mouse’. Quise traerlo para Steve Aoki porque fue el disfraz de Halloween que usé para este año y quise aprovechar para ver si puedo llamar su atención. Soy súper fan de él. Me encanta la canción ‘No beef’; cada que la ponen en los antros, la canto y me pongo a bailar", dijo Adrián Cota, estudiante de Derecho de la Unison.



La noche continuó con las mejores mezclas del artista quien, pese a tener problemas de salud en la garganta, habló con voz ronca y rasposa en breves ratos para saludar y agradecer al público, con quienes también aprovechaba para acercarse a tomarse selfies y grabar parte de su presentación musical.