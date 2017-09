HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lo que comenzó como una gira de reencuentro de Sin Bandera que llevó por nombre "Una última vez", ahora se convirtió en lo que muchos seguidores esperaban. El cantante argentino Noel Schajris confirmó para EL IMPARCIAL que el icónico dueto que forma con Leonel García no se acaba y sigue en la formacióde música nueva que iguale el éxito de canciones como "En esta no", "Suelta mi mano", "Sirena" y "Mientes tan bien".



"Sin Bandera no se acaba. Llegará un momento en que nos enfocaremos en lo que nos pasa como solistas pero esto no se va a acabar. Si nos quieren para un show iremos a cantar. No nos separaremos. Hubo un momento en que pensamos que si estaremos haciendo música juntos y cada vez será como decir ‘esta y luego nos vamos’ o ‘sólo es un reencuentro’ decidimos que estamos en esto y que cuando se dé la oportunidad, grabaremos más cosas para este proyecto", confirmó Noel Schajris en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Haremos proyectos, tanto como solistas como con Sin Bandera. Van a ver a Leonel solo en un escenario y en otro lo verán conmigo y viceversa. Ya no le cerramos la puerta nunca más a este proyecto. No volverán a escuchar eso de ‘Despedida’, ‘Una última vez’, ‘Nunca más’, ‘Adiós’ ni nada de eso. Simplemente gozaremos la música", continuó.



Prepara Noel duetos con artistas



Noel aseguró que los próximos meses están "benditos" para su faceta como solista. Entre ellos, se encuentra la grabación de singles y duetos musicales con otros artistas como ocurrió con Carlos Rivera en el tema "No llores más"; y un show sinfónico el cual estrenará en la Ciudad de México y espera llevarlo de gira por la República Mexicana.



"De forma personal voy a sorprender con varios singles y duetos en los próximos meses. La próxima semana comienzo a trabajar con invitados muy especiales; incluso un grupo que los va a sorprender

muchísimo. Hace poquito hice un dueto con la Santa Cecilia, con Carlos Rivera y vienen más con quienes. No voy a sacar un disco o EP, sino serán sólo canciones siempre en colaboración", agregó.



"A la par de todo esto, hay un proyecto sinfónico en el que trabajo. Este show es en solitario y para la Ciudad de México el año que viene, donde tengo ganas de Mostar durante una noche lo que yo toco en mi casa que ustedes jamás imaginaron que a mí me gustaban. Sólo quiero mostrar lo que pasa en mi estudio en un show único con un piano muy acústico con invitados (con Leonel García confirmado) y con la intención de llevarlo a una gira por la República", finalizó.