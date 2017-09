Preparan homenaje para la Feria del Libro

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Se acerca la Feria del Libro Hermosillo 2017,y autoridades del Instituto Sonorense de Cultura determinaron que será el ensayista, poeta y académico Miguel Manríquez Durán el escritor homenajeado de este año.



La decisión fue respaldada por un comité integrado por los últimos cinco escritores que han recibido la misma distinción,y la noticia llegó al escritor en la celebración de su cumpleaños.



"Me abruma y me conmueve. Lo agradezco porque no podía llegar en momento más oportuno y en el día más oportuno. Este año para mí es muy importante: sesenta años es mucho, en términos profesionales y de madurez. Como dicen los chavos de ahora: ya me hicieron el día", expresó Manríquez Durán.



El comité está integrado por la poeta caborquense Alba Brenda Méndez (Homenaje 2016), el poeta y narrador sanluisino Rubén Meneses (2015), el novelista y guionista rocaportense Guillermo Munro (2014), el poeta cajemense Juan Manz (2013) y el dramaturgo, actor y director Sergio Galindo (2012) de Hermosillo.



El homenaje también consiste en un premio económico de 20 000 pesos y la publicación de un libro sobre su obra. La entrega del premio se realizará en la inauguración de la Feria del Libro Hermosillo 2017 y la publicación se presentará por igual en el marco de actividades de la Felih.



ACERCA DE MIGUEL MANRÍQUEZ



Estudió la Licenciatura en Letras en la Universidad de Sonora; Maestría en Ciencias Sociales y el Doctorado en Letras en la Universidad de Guadalajara. También realizó una estancia académica en la Universidad Le Mirail en Toulouse, Francia (2001-2004).



Desde 1984 ingresó a El Colegio de Sonora como profesor investigador del Programa de Estudios Regionales. Fue secretario general de El Colegio de Sonora. También es miembro de la Junta de Profesores de la Maestría en Ciencias Sociales; fue coordinador de la Comisión de Ingreso y Promoción de dicha Institución y también presidente del Comité Editorial.



Ha impartido clases en las áreas de Literatura, Ciencias Sociales y Seminarios de Metodología en diversas instituciones de educación superior y de posgrado. Entre sus actividades de divulgación ha participado en coloquios, simposios y festivales culturales, tanto nacionales como internacionales. Fue productor de programas culturales en Radio Sonora.



En 1985 obtuvo el primer lugar en el I Concurso de Poetas Sonorenses. Formó parte del Consejo Editorial de la revista Esquina Baja. Ha publicado artículos, poemas y ensayos en revistas y periódicos nacionales como Plural, Nexos, Tierra Adentro, Novedades, La Jornada, Punto de Partida, El Zahir, Esquina Baja, La Vida Loca, Frontera Norte, Luvina, entre otras. A nivel regional publica artículos en periódicos.



También fue miembro del Seminario Editorial de la Revista Fronteras (CNCA) e integrante del comité técnico del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora, así como miembro del Seminario Nacional de Literatura Contemporánea.