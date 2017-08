La nueva "top model" de sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde que tiene 14 años, Judith Bustamante Contreras decidió que dedicaría su vida y energía al modelaje.



Tras intensa preparación y la experiencia que la precede por trabajar en agencias y campañas en China, Los Ángeles, Miami, la Ciudad de México y más, ahora la joven de 17 años tiene un contrato de tres meses para trabajar con IMG en Londres, Inglaterra, a mediados de este mes de agosto.



"Estoy muy feliz porque es una parte donde no he ido y es algo nuevo para mí. No hay palabras para describir cómo me siento en este momento. Es como un sueño, no te salen las palabras de la boca porque son cosas que siempre deseaste y que ahora estás cumpliendo.



"Aún no me dicen para qué campañas voy a trabajar, pero estoy muy emocionada por llegar. Quiero modelar para las marcas más grandes. Quiero ser un ángel de Victoria’s Secrets, convertirme en una top", dijo Judith Bustamante.



"Yo comencé con el modelaje desde los 14 años; siempre me gustó desde chiquita y me convencieron de entrar en esto. Me encontró Albertina Meneses (coach de modelaje) en un mall de pura casualidad y desde ahí quise meterme más en ese mundo y me interesó mucho.



Principalmente le tengo que agradecer a ella porque gracias a su ayuda estoy aquí. Me enseñó cómo caminar, poses, presencia escénica, cómo comportarte con otras personas", continuó.



En una campaña con Pharrel Williams



En su corta edad, Judith ya se hizo un camino en la industria del modelaje, y puede presumir que en el 2015 la sonorense participó en una campaña de ropa con el cantante estadounidense Pharrel Williams en Los Ángeles, California.



"Una campaña que me encantó fue en Los Ángeles en el 2015. Se llamaba G-Stars y ahí trabaje con Pharrell Williams en una sesión de fotos junto con otros modelos. Él fue para promocionar una marca de ropa", agregó.



"Me moría de felicidad, pero todo fue muy rápido. Él sólo fue para tomarse las fotos. Es la única vez que he tenido experiencia trabajando con algún artista y espero que no sea la última vez", finalizó.