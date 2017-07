Chacón compite para ser el Artista del Año

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El tenor sonorense Arturo Chacón es uno de los 17 artistas internacionales (y el único mexicano) en ser nominado como Artista del Año en la San Francisco Opera Emerging Stars Competition 2017, cuyas votaciones a nivel mundial están abiertas desde hoy hasta el próximo martes 15 de agosto. Con el gusto de tener dicho reconocimiento, el cantante nacido en Navojoa, Sonora, habló en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Me cayó de sorpresa. No sabía yo que tenía esa nominación. Me eligieron el director artístico y el director de cast de la Ópera de San Francisco, y la verdad no me lo esperaba. Justo acabo de terminar 'La Boheme' por allá; de hecho hace 5 días estaba cantando la última función y el día siguiente termina la temporada y ellos decidieron a qué artistas nominaron. Es un honor para mí ser el único mexicano entre los 17 elegidos y estoy muy agradecido porque me consideraron", dijo Arturo Chacón.



Lo "bonito" de México



El apadrinado por el tenor Plácido Domingo pone en alto el nombre de su natal Sonora, pues el tenor asegura que quiere reflejar la cordialidad y el talento mexicano a la comunidad europea, donde se llevan a cabo la mayor parte de sus presentaciones artísticas.



"Es un privilegio poder decir que soy mexicano y estoy trabajando duro y dando ese ejemplo, sobretodo con los ataques recientes a nuestro país,a nosotros como pueblo, por la gente que ha estado dudosa de darnos una oportunidad en el medio artístico. Por eso debemos demostrar que somos trabajadores y que siempre daremos lo mejor de nosotros para seguir adelante", comentó.



"Las peores noticias son las únicas que llegan por acá (Europa). Cuando le digo a alguien que soy de México lo primero que me preguntan es cómo está mi familia,casi como si les hubiera pasado algo malo. Es cierto que en realidad la situación es fea en México, pero no s para alarmarse tanto y yo se los explico. Todos se enteran de las cosas malas que pasan en mi País, pero de todos modos, aunque no lo crean, el mexicano es muy apreciado en Europa. Nos ven como gente alegre, de familia y de mucho corazón", continuó.



Finalmente, Arturo Chacón agradece las felicitaciones y mensajes halagadores que le hacen llegar a sus redes sociales, y también pide su apoyo para que voten por él en la San Francisco Opera Emerging Stars Competition 2017



"Subí un video dando las gracias, porque fue un privilegio. Puse un mensaje donde hablo de la nominación, con más de 50 mil visitas y 500 compartidas, y estoy tan agradecido con la gente que me busca. Ahí mismo doy las instrucciones de cómo pueden votar por mí a través de la página del San Francisco Opera. Cuando entren, verán el nombre de los nominados junto a un video; ahí lo seleccionan y se va a oscurecer un poquito. Luego tienes que bajar hasta el final del sitio web y ahí te piden que registres tu correo electrónico, le das ‘enter’ y ya con eso. Se puede votar una sola vez por email", finalizó.