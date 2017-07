Jeanette quiere ser Miss Sonora 2017

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son 10 candidatas las que se preparan para llevarse la corona de Miss Sonora 2017 el próximo 26 de agosto en Villa Toscana, en la ciudad de Hermosillo. Para ello, Jeanette Beltrán Valencia, también electa Miss Cananea 2017, se mentaliza para lograr sus objetivos y convertirse en la próxima representante que competirá en la etapa nacional.



"Considero que mis fortalezas dentro de Miss Sonora están derivadas de mi preparación profesional y de cualidades que me distinguen como una joven profesionista. Soy licenciada en Enseñanzas del idioma inglés, trabajo para el Gobierno del Estado y formo parte del Voluntariado DIF Sonora. Soy modelo profesional desde hace más de 3 años, lo cual me ha permitido colaborar para grandes marcas, eventos estatales de renombre y maquillistas internacionales; todo elloha sido fundamental para hoy en día formar parte de este gran evento y buscar representar a mi estado a nivel nacional y por qué no, internacional", dijo Jeanette Beltrán Valencia en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Miss Sonora se debe de caracterizar por ser una mujer profesional, íntegra, con valores, decidida pero sobre todo orgullosa de su estado, Sonora,su cultura, su gastronomía y la calidez de su gente;debe estar consciente de la gran responsabilidad que conlleva ostentar un título estatal con el cual debe proyectarse no sólo ella, sino su estado y demostrar por qué se convirtió en Miss Sonora", continuó.



¡A trabajar mucho!



La joven de 23 años aseguró que de convertirse en Miss Sonora 2017 trabajaría arduamente para la etapa nacional del certamen, además de sentir que sus esfuerzos y preparación se vieron recompensados.



"De convertirme en Miss Sonora, sería uno de los momentos más importantes de mi vida. Demostraría que todo esfuerzo tiene su recompensa ya que me he esforzado y sigo esforzándome para dar mi mejor papel. Miraría al cielo y le diría a Dios: 'gracias por elegirme a mí para este gran proyecto', por el cual trabajaría de todo corazón en mi preparación física e intelectual, y así poder llevar un proyecto social a nivel nacional el cual beneficiaría a muchas personas", finalizó.