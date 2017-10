La sonorense más bella de Latinoamérica

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El encanto de Yovana Marisol Valenzuela López sobrepasó no sólo los límites del estado de Sonora, sino las fronteras de México, pues la noche del domingo 8 de octubre, la hermosillense fue coronada como "Miss Belleza Latina 2017", en una ceremonia donde se destacó por encima de 17 países de Latinoamérica.



"La preparación del concurso empezó seis meses antes. Estuve practicando y mentalizándome para la final que fue el domingo 8 de octubre. En el certamen estábamos muchas chicas de diferentes países de Latinoamérica y yo representé a México. El concurso era de tres trajes: Presentación en vestido corto, traje típico representativo del País y el tercero era de gala", dijo Yovana Marisol en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Estaba muy nerviosa. Yo estaba compitiendo contra Venezuela; su representante era una chica muy lista y guapa y claro que me andaban ganando los nervios pero cuando escuché que yo obtuve el primer lugar me emocioné muchísimo. Fue como un sueño que esperaba que se cumpliera y por fin se me hizo realidad", continuó.



Desfila con la alegría de un mariachi



La joven de 24 años de edad supo cómo manejar el carisma con el público y el jurado, por lo que, en la etapa de la pasarela en traje típico, Marisol aprovechó su vestuario inspirado en los mariachis mexicanos para desfilar con música ranchera y bailar con el icónico "zapateado".



"Creo que lo que más le gustó al jurado y al público fue mi presentación con el traje de mariachi. Bailé mucho y los hice sentir a todos muy a gusto con la música que puse. Sentí que esto les llamó mucho la atención y que además los puso a todos muy contentos. Puse la canción ‘Negrita de mis pesares’ de ‘La hija del mariachi’ y además entré con un estilo de zapateado por todo el escenario. No paraban de reír, de grabar y aplaudirme", enfatizó.



Ahora, como la nueva Miss Belleza Latina 2017, Marisol tendrá un año de muchas responsabilidades como la nueva representante latinoamericana, por lo cual prometió llevar en alto su nuevo título así como al País que la vio nacer.



"Es un año de responsabilidad, de trabajo duro y siento que ahora, más que nada, México ocupa de mí y de todos los que podamos hacer algo por el País. Estoy comprometida con mi cultura en no quedarles mal, ni a México ni a Latinoamérica", finalizó.