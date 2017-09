Sonora ya eligió al hombre más guapo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La inclusión fue el tema principal de la final de Mr. Sonora 2017, pues Juan Carlos Mungarro, quien tiene una discapacidad auditiva, se convirtió en el ganador de la noche en la ceremonia del pasado fin de semana en Jakarta Club Life.



El hermosillense de 24 años no sólo representará a la Entidad en el certamen nacional de Mr. México 2017 el próximo 14 de octubre en Zapopan, Jalisco, sino que además se convertirá en un mensaje de empoderamiento para los modelos y jóvenes con capacidades diferentes.



Con la ayuda de su intérprete en lengua de señas, Álvaro Córdova Mendoza, Juan Carlos habló para EL IMPARCIAL sobre su nuevo título como Mr. Sonora 2017.



"La verdad todo esto fue una sorpresa. Me da mucho gusto que me hayan elegido y más como una persona con esta discapacidad auditiva, que tal vez no me conocían y que les pude demostrar a través de mi comunicación, la forma en la que me vieron y que ojalá en México también aprecien lo mismo. Que no importa que las personas con capacidades diferentes estemos en esto, que todas tenemos las mismas oportunidades", dijo Juan Carlos Mungarro en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"En algún momento pensé que era algo imposible. Ahora voy a estudiar más, voy a desarrollarme más, practicar más en esto del modelaje. Quiero ser un mensaje para las personas con discapacidad, de que pueden participar en este tipo de eventos y promover la lengua de señas para los niños sordos", continuó.



Destacados participantes



Mungarro, quien se especializa en Entrenamiento Deportivo, se destacó en las tres etapas del certamen que consistieron en la presentación, la cual realizaron con trajes de vaquero; la pasarela en traje de baño y la etapa de traje formal.



Él, junto a los otros cuatro finalistas de la noche: Yhovan Campoy (Cajeme), Rodrigo Yescas (Cajeme), José Tarazón (Huachinera) y Alan Valle (Hermosillo), pasaron a la ronda final de preguntas y respuestas, donde el ganador recibió una ovación de pie con su respuesta sobre la inclusión de personas con discapacidad y cómo esta se convirtió en una virtud a lo largo de su vida.



"Yo siento que el ser guapo no debe ser el objetivo. Yo creo en no tener la vergüenza, en no dejarse abatir por lo que digan otros. El que te digan que eres guapo, sí, pero estar preparado para otras cosas es importante. Creo que el acceso a estas plataformas lo dan otras cosas.



"La verdad creo que esto una fortaleza. Yo he visto que en Estados Unidos avanzan mucho las personas sordas y sobretodo en la igualdad; también personas con discapacidades motrices. Creo que en México podemos desarrollarnos todavía más. Hay que quitarnos esa faceta de la vergüenza y alcanzar esos sueños", finalizó.



A principios del mes de octubre, Juan Carlos Mungarro iniciará con su concentración para la etapa nacional de Miss México 2017.