¡A vivir, Hermosillo!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Esta noche el afamado escritor Odín Dupeyron regresa a Hermosillo, en esta ocasión para presentar su nuevo monólogo teatral "¡A vivir!", que el público podrá disfrutar a las 20:00 horas en el Auditorio INAM.



"Estoy muy contento de que la obra siga funcionando. Yo puedo hablar maravillas de la obra, pero quiero que ustedes mismos vengan para que la experimenten y se den cuenta de que es una gran experiencia que no pueden perderse. Es toda una montaña rusa de emociones donde todos se van a identificar. No es en sí algo de superación personal, pero síinvita a la gente a pensar y reflexionar", dijo Odín Dupeyron en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Esta no es una conferencia ni una charla. Es un monólogo que ya tiene 10 años; una obra de teatro escrita, dirigida y actuada por mí donde interpreto a Marciano, que le contará al público algunos de sus problemas como el abandono de su madre cuando era niño y su difícil relación con su padre. Todo esto le provocó conflictos y estrés que lo llevaron a cuestionarse si la felicidad de verdad existe o no es como nos la pintan", continuó.



La vida y la felicidad



El también productor, conferencista, docente y director,quien es conocido por libros editados como "Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado" y "¿Nos tomamos un café?" invitará a la comunidad sonorense a un profundo viaje de autodescubrimiento a través de esta obra de teatro donde demostrará que uno de los mayores problemas de la vidaes empezar a vivirla demasiado tarde.



"Escribo mucho sobre eso. Es mi postura personal sobre lo que es la vida y la felicidad. Muchas veces no nos damos cuenta del poco tiempo que tenemos para perderlo con cosas como el ‘qué dirán’ o lamentarnos con rencores, inseguridades, miedos y más. Creo que ‘A vivir’ tiene mucho éxito porque es una excelente reflexión sobre el comportamiento humano y su relación con la sociedad", agregó.



"Es increíble cómo las personas a veces por todas esas cosas, nos olvidamos de lo más importante: vivir. Y uno se queda pensando ‘¿Es posible olvidarse de vivir?’. Para eso es la obra de teatro, para que a través de este personaje, sus experiencias en el pasado y todo lo que aprendió cuando fue a un curso que le prometía felicidad. Muchos se van a identificar y creo que quienes tienen problemas personales o algo relacionado a esto, van a salir con un nuevo ‘chip’ en la cabeza", finalizó.



Los boletos están a la venta en La Onda Latina, Discos y Novedades, Hotel Holiday Inn (Blvd Kino) y xticket.mx; con precios de 360, 470, 580 y 690 pesos.