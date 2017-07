Isela Vega será homenajeada por su carrera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A sus 77 años de edad, la actriz sonorense Isela Vega sonríe con nostalgia al recordar las más de 100 películas que grabó en su trayectoria artística desde sus inicios en la pantalla grande con "Verano violento" en 1960.



Hoy martes 11 de julio, en honor a su carrera y sucontribución al cine nacional, recibirá el Ariel de Oro que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la cual se realizará en los Estudios Churubusco.



Isela Vega, quien en estos momentos radica en la Ciudad de México para grabar escenas de una película de la cual no se ha revelado información, ya se ha acreditado cuatro estatuillas de los premios Ariel en las categorías de Mejor actriz, por "La viuda negra" (1984) y "La ley de Herodes" (2000),y Mejor coactuación femenina,por "Fuera del cielo" (2007) y "Las horas contigo" (2015). El año pasado se atribuyó una nominación por la película "El Jeremías", aunque no resultara ganadora.



Nacida en Cuauti, Sonora, Isela se abrió las puertas en el mundo del modelaje al coronarse como Princesa del Carnaval de Hermosillo en 1957. Dicho logro la llevó a Estados Unidos para estudiar inglés y modelaje, para después trasladarse a la Ciudad de México para cantar boleros y temas de los Beatles en algunos bares de la localidad. Luego de participar como modelo en el programa "Max Factor Hollywood" en 1959, se le dio su primera oportunidad en el cine con "Verano violento" en 1960 junto a celebridades como Pedro Armendáriz, Guillermo Murray y Gustavo Rojo.



Ese mismo añose convirtió en un sex symbol del cine mexicano, lo que la mantuvo activa en varios proyectos cinematográficos, teatrales y televisivos desde entonces yhasta 7 años después, que obtuvo su primer protagónico en "Don Juan 67" y su primera nominación al Ariel como Mejor actrizen 1972 por el largometraje "Las reglas del juego".



Además de Isela Vega, el Ariel de Oro también será entregado a la directora de arte Lucero Isaac. Algunas de las figuras artísticas que recibieron este galardón son Arturo Ripstein, Silvia Pinal, Ignacio López Tarso, Mario Almada y Felipe Cazals.



Los nominados son…



En la 59° edición de los Premios Ariel, "La 4ta. Compañía", dirigida por Amir Galván y Mitzi Vanessa Arreola, es la máxima competidora de este año con 15 nominaciones entre las que destacan Mejor película,Mejor ópera primay Mejor fotografía. Le sigue la película "Desierto" del director Jonás Cuarón, hijo del ganador del Óscar Alfonso Cuarón, con 8 postulaciones. Dicho filme estuvo protagonizado por el reconocido actor Gael García Bernal, quien no podrá asistir a la ceremonia por estar con las grabaciones de "Mozart in the Jungle" y por el estadounidense Jeffrey Dean Morgan, a quien se le reconoce por su papel en "The Walking Dead".