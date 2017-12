Deborah Valdez , más allá de una "cenicienta"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La sonorense Deborah Valdez Hung, top model mexicana y empresaria que lidera la agencia de modelaje Dreammodel en China, estuvo de visita la semana pasada en Hermosillo y fue el pasado viernes 8 de diciembre que celebró un pequeño convivio de despedida antes de dirigirse a Milán, Italia.



Deborah está casada con el magnate Stephen Hung, y algunas personas le dan el apodo de la "Cenicienta mexicana"; sin embargo, la empresaria aseguró que su éxito se atribuye a su trabajo, dedicación y preparación, por lo que invita a la gente a dar un concepto mejor de la mujer mexicana a nivel mundial.



"Yo vivo en Asia y veo que allá las mujeres crecieron mucho, y en Latinoamérica tenemos la idea de 'la telenovela', porque siempre me han tratado así y escribieron cosas de mí así. Hay muchas oportunidades para las mujeres, nos tenemos que ayudar mutuamente y poner el cuento de 'con quién se casó' y llamarme una ‘Cenicienta’, no contribuye en nada. Yo sé que he luchado mucho, he viajado, me he preparado y trabajado para tener la posición que tengo", declaró en exclusiva para EL IMPARCIAL .



incursiona en el "shopping online"



La empresaria adelantó que trabaja en un sitio web de compras con gran variedad de ropa y accesorios para toda ocasión; en colaboración con diseñadores mexicanos.



"He andado en muchas vueltas, he estado en muchos proyectos anteriormente, especialmente relativo a la moda y siempre tenía en mente algo mío, ya sea mi marca o web site Shopping online donde yo pueda seleccionar ciertas cosas que a las chicas les guste llevar, ya sea prendas o accesorios. Hablo con diseñadores jóvenes porque quiero cosas frescas y que la gente realmente use, que no sean solamente cosas de noche o cosas muy caras, es decir, así como yo vaya con mis amigas o algo más accesible y casual", dijo.



"He estado enfocada con diseñadores italianos y franceses. Me nombraron embajadora de Versace, de Roberto Cavalli, y he estado muy ligada con Europa en ese sentido. Hice muchos proyectos en Asia y siempre quise hacer algo en Latinoamérica porque es mi sangre, mi ambiente, mi todo. Ojalá pueda descubrir muchos diseñadores de por aquí y ponerlos en la plataforma online que estoy preparando", continuó.



"Quisiera que México estuviera más fuerte en cuanto a moda y diseño, porque nos falta todavía más impulso. A veces para mí es difícil por el pre-concepto que tienen de los Latinoamericanos, especialmente en Asia que la cultura es muy preparada, rápida y civilizada. Aquí no tienen esa disciplina y es difícil de que yo tengo que estar al mismo nivel de trabajo y competitividad con ellos", finalizó.