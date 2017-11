Regresa como ama de llaves

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras su éxito en "Mujeres de Ceniza", Silvia Mariscal regresa a Hermosillo, en esta ocasión, con la obra de teatro "Las Arpías", la cual presentará en la ciudad el próximo martes 27 de noviembre a las 19:00 y 21:30 horas en el Auditorio Cívico del Estado.



"Es una obra de suspenso con comedia. Yo tengo un papel precioso, porque en toda historia de misterio debe haber un mayordomo, y yo soy la equivalente a eso, es decir, la ama de llaves. En este caso el público debe averiguar quién de las 8 mujeres es la asesina del dueño de la mansión", dijo Silvia Mariscal en exclusiva para EL IMPARICAL.



"Todos escucharán las historias de las protagonistas y deducirán quién de ellas es, porque todas tienen sus motivos para cometer este crimen y por eso son sospechosas. Son mujeres fuertes y capaces de cometer un crimen. Es interesante y divertido ymi personaje, la verdad, es increíble. Todo lo que puedo decir es que ella tiene una doble vida", continuó.



No es una obra feminista



Mariscal aseguró que, pese a que protagoniza la obra junto a 7 actrices que son Ariadne Díaz, Victoria Ruffo, Grettell Valdez, Ninel Conde, Maribel Guardia, Ana Patricia Rojo y María Victoria; no hay un mensaje de empoderamiento femenino, pues lo único que busca la puesta escénica es entretener.



"Aunque no lo parezca, porque la historia está protagonizada por puras mujeres, esta no es una obra de empoderamiento femenino. No se habla de los defectos del muertos, porque si, los tenía; pero hay que averiguar quién lo mato", agregó.



"No hay un mensaje moralista. Sólo es diversión y entretenimiento. Se toca el tema de las fallas humanas. Aunque esté protagonizada por mujeres, la verdad es que este tipo de cosas las compartimos todos los seres humanos, tanto para bien como para mal. Somos capaces de llegar al cielo o de bajar al infierno", finalizó.



Los boletos están a la venta a partir de este miércoles 1 de noviembre en taquillas del Auditorio Cívico del Estado, con precios de 315, 575 y 725 pesos.