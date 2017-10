Pone el amor para el otoño

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A su regreso del Festival Luna de Montaña 2017 en Huachinera, Sonora, el tenor Ignacio Quijada ahora se prepara para el concierto "Otoño de amor" que ofrecerá este jueves 12 de octubre a las 19:30 horas en Casa Carlota, ubicada en Gral. José MaríaYáñez #15, esquina con Luis Donaldo Colosio.



"La iniciativa de este evento nació de una intención que tengo personal. Hace tiempo que no realizo eventos como este. He participado en festivales, de hecho voy llegando de Luna de Montaña y estuve en el concurso del Sonora International Opera Competition Francisco Araiza. Ahora quise tener un evento particular, es decir, algo que mi equipo y yo hacemos para darnos trabajo a nosotros como artistas", dijo Ignacio a EL IMPARCIAL.



A diferencia de otras presentaciones que el cantante ha tenido en festivales y conciertos de ópera, en esta ocasión Ignacio Quijada interpretará al canto lírico algunos afamados temas de balada de conocidos cantautores.



"En general van a ser seis músicos que me acompañarán. Tenemos toda una logística que estamos siguiendo para este concierto. La idea es hacerlo totalmente romántico, con piezas en español de baladas que cantaré con un estilo lírico, pero sin tener un área de ópera", enfatizó.



"Está fuera de la que irregularmente interpretamos los cantantes líricos. Un tenor puede cantar lo que quiera pero regularmente no oyes cantar a un tenor cantar algo de Camilo Sesto. Tendremos canciones de Armando Manzanero, de Juan Gabriel, de Los Ángeles Negros y más. Será un concierto muy romántico", continuó.



Como un experimento y reto para su carrera como cantante, Ignacio también atenderá las peticiones del público durante el concierto "Otoño de amor".



"Esto es algo nuevo, que no se ha hecho antes en un concierto y lo voy a hacer como experimento y si funciona lo seguiré haciendo, el atender a las peticiones del público, por supuesto. Estaré atento para esto y además me respaldan grandes músicos de mucha trayectoria y años de experiencia. Está Martín Véjar, Carlos Tarazón, Héctor Franco, por mencionar algunos", finalizó.



Los boletos estarán a la venta en taquilla el día del evento a partir de las 19:00 horas, con precio de 150 pesos. La entrada no incluye la bebida o comida que se ordene en el restaurante.