Julión es acusado de Narco; él se defiende

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un polémico miércoles fue el que tuvo Julión Álvarez. Primero, el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, borró una fotografía en Instagram donde posaba junto al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Tras eso, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Álvarez y al futbolista Rafael Márquez en una lista de personas que actúan como prestanombres de grupos narcotraficantes. Ante la situación, el chiapaneco empleó sus redes sociales para brindar una declaración. "Me siento con la obligación de darles una declaración a todos ustedes. No pasa absolutamente nada, yo nomás tengo que asesorarme, checar bien por dónde viene, de qué vienen las cosas", dice Julión en un videoclip de aproximadamente cuatro minutos.



"Les puedo decir que soy una persona que soy de rancho, de pueblo, que sé hacer mis cosas. Yo me dedico a hacer música y gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando. No puedo decir otra cosa más que decir que son cuestiones de envidia, de celos; no sé si de política. Puedo suponer muchísimas cosas, pero lo que sí le digo a la gente es que ustedes mi público saben a qué nos dedicamos, saben lo que somos. Tengo muchísimos amigos que me conocen y saben realmente la persona que soy", continúa.



"El día que me toque dar cara, saldremos a dar cara para lo que sea. Tengo que asesorarme y preguntar si realmente es cierto de lo que me están diciendo o acusando junto con Rafa Márquez. ¡Hombre! Es un futbolista de los que los que más años tiene en el futbol. ¿Ustedes creen que tiene necesidad de algo? Yo le mando un abrazo que es mi amigo, sí es mi 'compa' y estamos dispuestos a hacer equipo", declaró.