Sergio Galindo estrena "La fiebre del oro verde"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un nuevo éxito se asoma en la carrera del dramaturgo sonorense Sergio Galindo, pues esta noche estrenará la nueva puesta escénica "La fiebre del oro verde", segunda parte de su trilogía teatral, que se presentará hoy jueves 10 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro Auditorio del Cobach Villa de Seris.



Bajo la batuta del director invitado Miguel Ángel Canto, y con su hijo Paulo Galindo como coprotagonista de la obra, Sergio ahora refleja en esta nueva propuesta teatral el tema del narcotráfico a través del humor, donde sus personajes invitarán a reflexionar al público sobre el polémico tema de la legalización de la droga.



"Lo que pasa es que un dramaturgo como yo que vive en su estado y está preocupado por lo que sucede, considero que el tema es muy recurrente, pero en esta idea de la obra, le damos una vuelta de tuerca distinta. Es algo tópico en la agenda nacional, al igual que la política y la iglesia, que curiosamente se entremezclan", dijo Sergio Galindo en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Escribiendo la primera obra ‘No ser sino parecer’ se relaciona mucho con esta segunda parte, al igual que se relacionará con la tercera que estreno el próximo año, porque la corrupción sólo es posible cuando existe de ambos lados. Hay un giro muy interesante con los personajes que son el actor y su asistente al planteamiento que le hacen a ‘El Patrón’ que es el narcotraficante. Lo intentan convencer de que abandere la causa de la legalización de la marihuana y le avientan todos sus argumentos en sus razones", continuó.



Sigue el talento heredado



En el marco del festejo del 22 aniversario de Juilas Teatro (Antes conocida como Compañía teatral del Norte), Sergio Galindo, quien es el guionista de "La fiebre del oro verde", ahora experimenta el tener que actuar en su propia obra bajo la dirección de Miguel Ángel Canto, lo cual le dio una perspectiva diferente de esta nueva producción.



"Fue algo que, digamos, no se planeó sino que se dio con las circunstancias y la verdad estoy muy contento y muy orgulloso. Debo decir que Paulo es todo un profesional y he descargado un poco la conducción de la compañía en él que es un muchacho muy puntual, con un entusiasmo del cual yo me contagio", comentó."En cuanto a ceder la dirección, debo decir que se experimenta un enriquecimiento como persona, actor y dramaturgo al ver la visión de un director de manera distinta; que tu texto sea visto desde una perspectiva diferente; en este caso de nuestro invitado Miguel Ángel Canto que es alguien a quien siempre he admirado", agregó.En cuanto al avance del teatro en Sonora, el dramaturgo dijo lo siguiente:"Creo que hay mucho potencial en Sonora para más teatro. Justo estuve dando un taller de dramaturgia para guionistas y voy a dar otro cuando terminemos con los festejos del aniversario de Juilas Teatro. Vi mucho talento y creo firmemente en que debemos apoyar más la cultura en nuestro estado y nuestro país", finalizó.Es bueno saber que el próximo 17 de agosto se ofrecerá una función de la obra teatral "Güevos Rancheros" que contará con la actuación del también sonorense Jesús "Choby" Ochoa.